FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanmasına eş zamanlı operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 110 kişinin yakalanması için Tekirdağ merkezli 20 il ve KKTC'de operasyon başlatıldığı belirtildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 110 kişinin yakalanması için Tekirdağ merkezli 20 il ve KKTC'de operasyon başlatıldı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem'in, Büyükelçi Ökem ile telefonda görüştüğü, bakanlığa çağırmanın ise söz konusu olmadığı belirtildi.
Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
Başbakan Yıldırım, "Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz, bakanları da hoş karşılamıyoruz" diyerek PYD'ye destek veren ABD ve Rusya'ya mesaj verdi
Şemdinli'de PKK'ya yönelik operasyon sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail hakkındaki açıklamaları nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı iddia edildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyada PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı
10 Mayıs 2017 Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece İslam dünyasında Berat Kandili olarak idrak edilecek
MHP Lideri Devlet Bahçeli, idam cezasıyla ilgili çağrısını yineledi ve "Vatan hainlerine karşı idamsa idam. MHP buradadır ve bu bahsin acilen kapanmasını beklemektedir" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, Suriye'deki gelişmeler ve Astana süreci ele alındı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, MİT Müsteşarı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, dün ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile diğer güvenlik konularını görüştü
Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli için sağanak uyarısında bulunuldu