14:23, 09 Mayıs 2017 Salı

FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanmasına eş zamanlı operasyon





FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 110 kişinin yakalanması için Tekirdağ merkezli 20 il ve KKTC'de operasyon başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 110 kişinin yakalanması için Tekirdağ merkezli 20 il ve KKTC'de operasyon başlatıldığı belirtildi.

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