14:25, 09 Mayıs 2017 Salı

Aliağa'da demir çelik fabrikasında patlama





İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden Ali Gür, yaşamını yitirdi. Aliağa ilçesindeki fabrikada işçilerin ocakta demir erittiği sırada meydana gelen patlama sonucu yaralanan Ali Gür, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gür'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Aliağa'da 17 Nisan'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 8 işçi yaralanmıştı.

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