İsrail’den Hamas’ın

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın yeni siyaset belgesiyle "İsrail’i yok etme" hedefinden feragat etmediğini ve bu belgeyle uluslararası camiada imajını düzeltmeyi amaçladığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Hamas, yeni siyaset belgesiyle İsrail’i yok etme hedefinden feragat etmemiştir. Bu belgeyle uluslararası camiada imajını düzeltmeyi hedefliyor.” denildi.
Açıklamada, “terör örgütü” olarak nitelendirilen Hamas’ın 1967 sınırlarını sadece belirli bir aşama için kabul ettiği vurgulanarak, “İsrail’i tamamen reddetmeye, Yahudilere karşı şiddet kullanmaya, İsrail ve bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını tehdit etmeye devam ediyor.” ifadelerine yer verildi.
Hamas’ın yeni siyaset belgesinde İsrail’i yok etme hedefinden vazgeçmediğini ima ettiği iddiasına yer verilen açıklamada, “Filistinliler nezdinde 'mukaveme' (direniş) kelimesi şiddet ve terör içeren intifada anlamına gelirken, 'tahrir'(özgürleştirme) kelimesiyle de İsrail’in yok edilerek yerine İslam hilafetinin kurulması kastediliyor”. denildi.
Hamas’ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal tarafından geçen hafta açıklanan yeni siyaset belgesinde Hamas'ın 4 Haziran 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin kurulmasını ilk defa kabul ettiği bildirilmişti.
Siyaset belgesinde Hamas kendisini "İslami Direniş Hareketi Hamas, hedefi Filistin'in kurtuluşu ve siyonist projeyle mücadele olan, çıkış noktaları, hedefleri ve araçları itibarıyla İslam'ı referans alan Filistin İslami ulusal özgürlük ve direniş hareketidir." şeklinde tanımlarken, Meşal, bu yeni tanımla ilgili olarak, "Hamas fikri açıdan İhvan ekolünün bir parçasıdır ancak biz bağımsız bir Filistin örgütüyüz." açıklamasında bulunmuştu.
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İsral Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Hamas, yeni siyaset belgesiyle İsrail’i yok etme hedefinden feragat etmemiştir. Bu belgeyle uluslararası camiada imajını düzeltmeyi hedefliyor.” denildi.
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