Güncelleme: 15:59, 09 Mayıs 2017 Salı

Fransız Alplerinde çığ faciası: 3 ölü





Fransız Alplerinde 3 bin metre yüksekliğindeki Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düştü, 3 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransız Alplerinde çığ düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde 3 bin metre yüksekliğindeki Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düştüğü ve 3 kişinin öldüğü belirtildi. Çığ altında hala 1 kişinin olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kayak sezonu başladığından bu yana Alpler ve Pireneler bölgesinde şimdiye kadar 14 çığ vakası yaşanmış ve toplam 7 kişi ölmüştü. Geçen sezon ise 45 çığ vakası 21 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

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