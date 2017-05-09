İsrail Filistinlileri sudan da mahrum bıraktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail'in Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ndeki suları kesmesi nedeniyle yaklaşık 3 bin 500 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.
İsrail'in, 30 nisanda Ürdün sınırında bulunan, etrafı Yahudi yerleşim birimleriyle sarılmış Berdele Belediyesinin su şebekesini "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla buldozerlerle yıkması sonucu tüm belde susuz kaldı.
Berdele Belediye Başkanı Ali Şadi yaptığı açıklamada, bölge halkının tarım ve hayvancılıkla geçindiğini belirterek, "Belde sakinleri günlerdir susuz yaşıyor. Yaz Ürdün Vadisi'ne erken geldi. Ekili alanlar yok olmak üzere insanlar suyu uzak noktalardan taşımak zorunda kalıyor." dedi.
"Yahudilerin işgal ederek yerleştikleri yerlere giden su boruları bizim tarlalarımızdan geçiyor ama bizim kullanmamıza izin vermiyorlar." diyen Şadi hemen yakında yer alan Mikula yerleşim birimini işaret ederek, "Orada yaklaşık 600 yerleşimci yaşıyor. Çok miktarda suları var. Yeşillenmeye başlayan arazilere de el koydular. Biz ise su kullanamıyoruz." diye konuştu.
Hayvancılık yapan Dirar Savafta ise İsrail'in Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere yönelik ırkçı bir politika uyguladığını belirterek, buradaki asıl amacın susuz bırakmak suretiyle "Filistinlileri bölgeden tehcir etmek" olduğunu dile getirdi.
"Su olmadan burada yaşamamız mümkün değil" diyen Savafta, "Tarlaların ve hayvanların suya ihtiyacı var. Kümes hayvanları besiciliği yapıyorum ancak yeterli su olmadığı için hayvanlarım telef olmak üzere." ifadelerini kullandı.
Çiftçilik yapan Yusuf Savafta ya bu yıl yaz mevsiminin erken geldiğini ve tarlalardaki mahsullerin susuzluktan kurumak üzere olduğunu söyleyerek, "Suyumuzu sebepsiz yere kestiler. Yahudilerin işgal ederek yerleştikleri bölgede yaşayanların menfaati için bizi sudan mahrum bırakıyorlar." dedi.
Ürdün Vadisi bölgesinde 5 bini çadırlar ve barakalarda olmak üzere yaklaşık 10 bin Filistinli yaşıyor.
Hindistan'da eski bir yüksek mahkeme yargıcı ilk defa "mahkemeyi tahkir" suçlamasıyla hapis cezasına çaptırıldı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde muhalefetten ve sivil toplum kuruluşlarından da bazı isimlere yer verilen hükümet kuruldu
Astana'da alınan çatışmasız bölgeler anlaşmasının Batı ülkelerinin şüphesi nedeniyle beklemeye alındığı öne sürülüyor
İsrail, Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 3 bin 500 Filistinlinin suya ulaşmasına engel oluyor
Fransız Alplerinde 3 bin metre yüksekliğindeki Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düştü, 3 kişi öldü
İsral Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Hamas, yeni siyaset belgesiyle İsrail’i yok etme hedefinden feragat etmemiştir. Bu belgeyle uluslararası camiada imajını düzeltmeyi hedefliyor.” denildi.
İran'da 19 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için son 10 güne girilirken adaylar arasındaki propaganda yarışı ve vaatleri dikkati çekiyor
Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yaklaşık 30 aracı kundakladığı bildirildi
İsviçre'de PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart açmasıyla ilgili ilk karar çıktı
KKTC kökenli Gönül Daniels, İngiltere'de yapılacak erken genel seçimde Muhafazakar Partinin Edmonton bölgesinden milletvekili adayı oldu
Tayland'ın güneyinde Pattani kentinde bir süpermarkette meydana gelen iki patlamada en az 56 kişi yaralandı
CAN Başkanı Ayokunle, "Önlem alınmaması durumunda Kaduna ve Benue eyaletlerinde devam eden toplumsal gerginlik iç savaşa dönüşebilir" dedi
Akdeniz'de 2 mülteci teknesi battı, en az 250 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı
Çin'de üniversite ve araştırma enstitülerinden 20 bin uzman tarafından hazırlanacak "Çin Wikipedia'sı" gelecek yıl okurlarıyla buluşacak
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Arı, "Senegal'deki FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı yakın zamanda devralacak. Son aşamasına gelmiş durumdayız" dedi
Fransa'da bazı Müslüman örgütlerin temsilcileri, Emmanuel Macron'un aşırı sağcı Marine Le Pen'i eleyerek cumhurbaşkanı seçilmesinin ülkedeki Müslümanlar için umut vadettiği görüşünde