Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana'da imzaladığı 'çatışmasız bölge' anlaşmasının 'beklemeye alındığı' öne sürüldü.
The Guardian'da yer alan haberde anlaşmanın askıya alındığı öne sürülürken gerekçe olarak, ABD, İngiltere ve Fransa gibi Batı ülkelerinin anlaşmaya duyduğu şüpheleri gösterildi.
Haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Batılı ülkelerin anlaşmaya ilişkin daha fazla detay aradığı bir dönemde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile buluşacağı belirtildi. ABD, İngiltere ve Fransa'nın anlaşmanın tam olarak nasıl uygulanacağı konusunda daha fazla detaya sahip olmak istediği ifade edilirken, Astana'da imzalanan anlaşmanın 'beklemeye alındığı' ifadesi kullanıldı.
ABD Savunma Bakanı James Mattis, önceki gün ABD'nin çatışmasız bölge anlaşmasına ilişkin şüphelerinin bulunduğunu açıklamıştı.
Rusya'nın öncülüğünde, Astana'daki görüşmelere taşınan 'çatışmasız bölge' planı, Türkiye ve İran'ın desteğini görmüştü. Anlaşmaya ilişkin metne göre, 4 farklı bölgede hem rejim güçlerinin hem de muhaliflerin yerleştirileceği kontrol noktaları ve izleme merkezleri kurularak, "güvenlik alanları" oluşturulacak.
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