HDP'li Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü

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HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, milletvekilliği düşürüldü. Aydoğan’ın, 4 yıl 8 ay 7 günlük hapis cezasının kesinleşmesinin ardından vekilliğinin düşürülmesine ilişkin yazı TBMM’ye sunulmuştu. Bugünkü genel kurulda yazı okunarak Aydoğan’ın vekilliği sona erdirilmiş oldu.
HDP Eş Genel Başkanı ve Van milletvekili Figen Yüksekdağ’ın da mahkûmiyet kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından vekilliği düşürülmüştü.
Dünyada sadece Halfeti ilçesinde yetişen ancak ekolojik değişiklikler nedeniyle üretimi durma noktasına gelen karagül, serada üretilip pazara sunulacak
Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu "Wikimedia" adlı vakıf, siteye erişim engellenmesi kararına yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu
HDP Diyarbakır Milletvekilliği Nursel Aydoğan'ın vekilliği aldığı kesinlenmiş hapis cezası nedeniyle düşürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrımcılık, kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi sosyal hastalıklar, maalesef kıta (Avrupa) genelinde yaygınlık kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu
Trabzon'un Düzköy ilçesinde, dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen ve "yer altındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, Büyükşehir Belediyesince onarıldı
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto" yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 110 kişinin yakalanması için Tekirdağ merkezli 20 il ve KKTC'de operasyon başlatıldı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem'in, Büyükelçi Ökem ile telefonda görüştüğü, bakanlığa çağırmanın ise söz konusu olmadığı belirtildi.
Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi
Başbakan Yıldırım, "Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz, bakanları da hoş karşılamıyoruz" diyerek PYD'ye destek veren ABD ve Rusya'ya mesaj verdi
Şemdinli'de PKK'ya yönelik operasyon sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail hakkındaki açıklamaları nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı iddia edildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyada PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı
10 Mayıs 2017 Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece İslam dünyasında Berat Kandili olarak idrak edilecek
MHP Lideri Devlet Bahçeli, idam cezasıyla ilgili çağrısını yineledi ve "Vatan hainlerine karşı idamsa idam. MHP buradadır ve bu bahsin acilen kapanmasını beklemektedir" dedi.