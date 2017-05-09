16:34, 09 Mayıs 2017 Salı

HDP'li Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü





HDP Diyarbakır Milletvekilliği Nursel Aydoğan'ın vekilliği aldığı kesinlenmiş hapis cezası nedeniyle düşürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın, milletvekilliği düşürüldü. Aydoğan’ın, 4 yıl 8 ay 7 günlük hapis cezasının kesinleşmesinin ardından vekilliğinin düşürülmesine ilişkin yazı TBMM’ye sunulmuştu. Bugünkü genel kurulda yazı okunarak Aydoğan’ın vekilliği sona erdirilmiş oldu. HDP Eş Genel Başkanı ve Van milletvekili Figen Yüksekdağ’ın da mahkûmiyet kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından vekilliği düşürülmüştü.

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