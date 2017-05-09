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Canlı bomba tespit sitemi Türkiye'de
Canlı bomba tespit sitemi Türkiye'de

AKBA Teknoloji, dünyada ilk gerçek zamanlı, insan akışını engellemeyen canlı bomba tespit sistemi “İnsan Güvenliği Radarı”nı IDEF’17 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkardı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AKBA Teknoloji ve Savunma Sanayi ve dünyaca ünlü Apstec System, gerçekleştirdikleri iş birliğiyle İnsan Güvenliği Radarı’nı Türkiye’ye getirdi.

Canlı bomba vakalarını yüzde 100 oranında tespit etme özelliğine sahip, “İnsan Güvenliği Radarı” Apstec Systems tarafından 14 yıllık AR-GE sonucunda geliştirildi. Terörle mücadelede sektöre üst düzey güvenlik çözümleri sunan yeni sistem, insan akışına engel olmadan, kalabalığın olduğu iç ortamlarda canlı bombayı 10 metreden tespit edebiliyor. Diğer sistemler saatte ortalama 350 kişiyi taramadan geçirirken İnsan Güvenliği Radarı, sıraya sokmaya gerek duymadan, gerçek zamanlı olarak saatte 10 bin kişiye kadar tarama yapabiliyor. İnsan Güvenliği Radarı, Ortadoğu’dan Avrupa ve Amerika’ya kadar uzanan bir coğrafyada birçok ülkenin istihbarat ve güvenlik birimleri tarafından kullanılıyor.

İnsan Güvenliği Radarı ile ilgili konuşan AKBA Teknoloji Kurucu Ortağı Şirzat Balin, “Bu sistemi Türkiye’ye getirmekteki temel amacımız, ülkemizin karşı karşıya kaldığı ulusal güvenlik tehditlerine kesin bir çözüm üretmek. 2016 Kasım ayında İngiltere’de gerçekleştirilen Güvenlik Fuarı’nda Apstec’i gördüğümüzde, devletimize intihar bomba saldırılarıyla mücadelede yardımcı olacak nihai bir çözüm arayışındaydık. İnsan Güvenliği Radarı’na ait canlı demo gösterisinden o kadar etkilendik ki, Türkiye'de bir ortaklık modeli üzerinde görüşmelere başladık. Apstec’in, canlı bomba algılamasına yönelik benzersiz çözümü, dünyadaki tek kapsamlı çözüm” diye konuştu.

2012 yılında Britanya Hükümetini dostane yabancı hükümetlerle yürüttüğü ortak güvenlik programlarında Baş Güvenlik Danışmanı olarak atanmış, Londra 2012 Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nda olimpiyat parkı ve köyünün tüm güvenliğinden sorumlu başkan olarak görev yapmış, patlayıcılar konusunda uzman emekli albay olan Apstec Müşteri Çözümleri Direktörü Stephen Cooper, İnsan Güvenliği Radarı ile ilgili şunları söyledi; “2003 yılından beri geliştirilmekte olan teknoloji, birçok başarılı deneyin tamamlanması ve saatte 10 bin kişiye kadar insanı tarama kapasitesi ile sağladığı benzersiz verimle İnsan Güvenliği Radarı’nı modern çağın en önemli güvenlik konularından birinin eşsiz bir çözümü haline getiriyor. Bu çözümü AKBA ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonrası Türkiye’ye getirmekten dolayı çok mutluyuz. İnsan Güvenliği Radarı’nın Türkiye’nin terörizmle mücadelesinde önemli bir başarı faktörü olacağına inancımız tam.”



İlgili Konular canlı bomba
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Bilim Teknoloji Haberleri
Canlı bomba tespit sitemi Türkiye'de
Canlı bomba tespit sitemi Türkiye'de

AKBA Teknoloji, dünyada ilk gerçek zamanlı, insan akışını engellemeyen canlı bomba tespit sistemi “İnsan Güvenliği Radarı”nı IDEF’17 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkardı.
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