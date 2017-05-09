17:00, 09 Mayıs 2017 Salı

Wikipedia, Anayasa Mahemesi'ne başvurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu "Wikimedia" adlı vakıf, siteye erişim engellenmesi kararına yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu.

Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellenmiş, Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu "Wikimedia" adlı vakıf, "ifade özgürlüğünün engellendiği" gerekçesiyle erişimin engellenmesi kararına itiraz etmişti.

Alınan bilgiye göre, itirazın, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmesi üzerine, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunuldu.

Başvuru dilekçesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ve Anayasa Mahkemesinin ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarına atıf yapıldı.

Wikipedia sitesindeki birkaç içerik için tüm siteye erişimin engellenmesinin, hukuka aykırı olduğu iddia edilen dilekçede, erişim engelinin, AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına da açıkça aykırı olduğu savunuldu.

Dilekçede, erişim engelinin, ifade özgürlüğünün temel hak ve hürriyet olarak özünü ortadan kaldıracağı ileri sürülerek, engelin ölçülülük ilkesine de aykırı olduğu iddia edildi.