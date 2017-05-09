17:35, 09 Mayıs 2017 Salı

Halfeti'nin "Karagül"ü serada yerini aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünyada sadece Halfeti ilçesinde yetişen ancak ekolojik değişiklikler nedeniyle üretimi durma noktasına gelen karagül, "Halfeti Gülünün Islahı ve Kesme Sektörüne Kazandırılması" projesi kapsamında, Şanlıurfa'daki seralarda üretilip, dünya pazarına sunulacak.

Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde modern tekniklerle kesme gül üreten firma, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) desteklenen proje ile karagülün serada üretilmesine yönelik çalışma başlattı.

Projenin başlaması nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, kendine özgü rengi ve kokusuyla insanların ilgisini çeken karagülün serada üretilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çalışmalarından ötürü firma yetkililerine teşekkür eden Tuna, "Bu tür çalışmalar emek isteyen çalışmalardır. Dünyadaki gül çeşitlerinin büyük bölümü zaten Türkiye'de yetişiyor. Üretimle ilgili bir sıkıntı yok ama farklı bir şey yapmak gerekiyor. Öne çıkmak için katma değeri artıracak çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu anlamda karagül projesi de çok anlamlı bir proje. Amacımız Şanlıurfamızın tarım, sanayi ve her alanda ileri bir noktaya gelmesi sağlamaktır." dedi.

İşletme müdürü Serhan Işıkan ise araştırma, geliştirme ve teknolojiye önem veren bir firma olduklarını ve bu anlamda üniversitelerle ortak programlar yürüttüklerini ifade etti.

Söz konusu projenin başarılı olacağına inandığını aktaran Işıkan, bu çalışmada karagülün farklı türlerdeki diğer güllerle ıslahını gerçekleştirip formunun tamamen korunmasını amaçladıklarını söyledi.

Işıkan, bugüne kadar gül üretimi konusunda şimdiye kadar kaliteli işler yaptıklarını vurgulayarak, "Bu projeyle Halfeti ilçesinin sembolü olan karagülün ıslahı ve süs bitkileri sektörüne kazandırılmasını amaçlamaktayız. Bu çalışmayla karagülün dünyada daha çok tanınmasını ve ticaretinin yaygınlaştırılmasını hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından karagül serasının açılışını gerçekleştiren Vali Tuna ve beraberindekiler buradaki gülleri inceledi.

Programa, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sebzecilik ve Süs Bitkileri Çalışma Grubu Koordinatörü Bülent Sayal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ve akademisyenler katıldı.