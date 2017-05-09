17:44, 09 Mayıs 2017 Salı

Hindistan'da eski yüksek mahkeme yargıcına hapis cezası





Hindistan'da eski bir yüksek mahkeme yargıcı ilk defa "mahkemeyi tahkir" suçlamasıyla hapis cezasına çaptırıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan'da Kalküta Yüksek Mahkemesi Heyeti, Yargıç Chinnaswamy Swaminathan Karnan'a, diğer yargıçların aleyhinde mektup yazıp bu kişilere suçlamalar yönelttiği gerekçesiyle "mahkemeyi tahkir" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Karnan Hindistan hukuk tarihinde bu suçla hüküm giyen ilk yüksek mahkeme yargıcı oldu. Öte yandan bugün alınan mahkeme kararıyla basının Karnan'ın açıklamalarına yer vermesi yasaklandı. Başbakan Nerandra Modi'ye ocak ayında mektup yazan Karnan, 20 yargıcı ve 3 üst düzey hukuk görevlisini "rüşvet yiyen kişiler" olarak fişlemişti. Söz konusu suçlamalarla ilgili herhangi bir kanıt sunmayan Karnan, Modi'ye bu konuda gereğini yapması çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine mahkemeye çağrılan Karnan'ın tüm adli ve idari görevleri elinden alınmıştı. Yüksek mahkeme heyetinde bulunan 7 yargıç, Karnan hakkında psikolojik inceleme talep etmişti.

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