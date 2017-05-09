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Kurtulmuş'tan 'Fatıma Hacici' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'Fatıma Hacici' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "(Filistinli genç kızın İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesi) Nice Fatımalar işgale, hukuksuzluğa direnecek ve elbet bir gün zulüm son bulacaktır. Bütün dünya sussa da Filistin'in işgaline, savunmasız insanların öldürülmesine asla sessiz kalmayacağız" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Filistinli Fatıma Hacici'nin İsrail güvenlik güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin, "Nice Fatımalar işgale, hukuksuzluğa direnecek ve elbet bir gün zulüm son bulacaktır. Bütün dünya sussa da Filistin'in işgaline, savunmasız insanların öldürülmesine asla sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Filistinli genç kızın İsrail askerlerince öldürülmesine tepkisini gösterdi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İşgal, hukuksuzluk ve ahlaksızlıkta sınır tanımayan İsrail askerleri, Filistinlilere olan nefretini, bu kez gencecik Fatıma'yı katlederek gösterdi. Nice Fatımalar işgale, hukuksuzluğa direnecek ve elbet bir gün zulüm son bulacaktır. Bütün dünya sussa da Filistin'in işgaline, savunmasız insanların öldürülmesine asla sessiz kalmayacağız."

 



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