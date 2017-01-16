Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:28, 09 Mayıs 2017 Salı
Politika
18:08, 09 Mayıs 2017 Salı

  • Paylaş
Komisyon, HSK aday seçimi için toplandı
Komisyon, HSK aday seçimi için toplandı
Foto: Arşiv

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi amacıyla toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi amacıyla toplandı. CHP ve HDP milletvekilleri, oylamaya katılmayacaklarını belirterek, salondan ayrıldı.

Karma Komisyon, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi amacıyla, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Aday adaylarının başvurularının incelenmesi amacıyla kurulan Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, alt komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başvuran kişilerin bütün evraklarının incelendiğini belirten Alparslan, başvuran kişilerin mesleklerine göre ve geçerli bir belge ile başvurup başvurmadığı konularına bakıldığını kaydetti.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da yaptığı konuşmada, alt komisyona neden üye vermediklerini anlattı. HDP'liler, Beştaş'ın konuşmasının ardından, salondan ayrıldı.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞI KİŞİNİN BAĞIMSIZLIĞININ GÜVENCESİDİR"

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, yargının bir cemaatin ya da grubun vesayeti altına girmemesi gerektiğini belirterek, "Yargı bağımsız olmalıdır, yargı bağımsızlığı kişinin bağımsızlığının güvencesidir ama bakıyoruz bağımsız yargı yerine, tabi yargı arayışı devam ediyor." dedi.

Cemaatin, hedefine ulaşmak için geçmişte, mahkemeleri ve yargıyı bir araç olarak kullandığını ifade eden Tezcan, "Şimdi yeniden bu filmi görüyoruz. Geçmişte cemaat vardı, bugün ise Hakyolcular, Menzilciler denilen yeni cemaatler üzerinden iktidar devşirildiğini görüyoruz. Aday adaylarının referanslarına baktık, bazılarında AK Parti il başkanı ya da yöneticisinin referansı var. Böyle yaparak, yargıyı yeni felaketlere sürüklüyorsunuz, yapmayan bunu." diye konuştu.

Tezcan'ın "Sizi çalışmanızla baş başa bırakıyoruz." sözlerinin ardından, CHP milletvekilleri de salonu terk etti.



İlgili Konular TBMM HSK
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Politika Haberleri
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 'Wikipedia' açıklaması
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 'Wikipedia' açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Wikimedia adlı vakıf, Wikipedia'nın erişim engeline ilişkin hukuk kuralları çerçevesinde tüm haklarını kullanabilecek" dedi
Bakan Işık ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü
Bakan Işık, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile Rakka operasyonunun gidişatının ele alındığı bildirildi.
Türkiye'de yaşayan Çerkesler 153 yılında soykırımı anacak
Türkiye'de yaşayan Çerkesler 153. yılında soykırımı anacak

Türkiye'de yaşayan Çerkesler, birbirinden farklı programlarla Çerkes sürgünü ve soykırımını, 153. yılında anmaya hazırlanıyor
Jandarmanın yeni kıyafetleri IDEF'te sergilendi FOTO
Jandarmanın yeni kıyafetleri IDEF'te sergilendi | FOTO

Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeni kıyafetleri IDEF'te sergilendi
Meteoroloji'den 4 il için fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü akşam saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı
Bin 45 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Bin 45 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSYK, adli ve idari yargıda bin 45 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi
İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti
İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti

Şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği, yaşam destek ünitesine bağlı olarak şarkıcının kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonlarının devam ettirildiği açıklandı
Dışişleri'nden İsviçre'ye 'pankart soruşturması' tepkisi
Dışişleri'nden İsviçre'ye 'pankart soruşturması' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart soruşturmasında, gösteriyi düzenleyenlerin yükümlülüklerini yerine getirdiği görüşüne varılmasına tepki gösterdi
Komisyon HSK aday seçimi için toplandı
Komisyon, HSK aday seçimi için toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi amacıyla toplandı
Kurtulmuş'tan 'Fatıma Hacici' açıklaması
Kurtulmuş'tan 'Fatıma Hacici' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "(Filistinli genç kızın İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesi) Nice Fatımalar işgale, hukuksuzluğa direnecek ve elbet bir gün zulüm son bulacaktır. Bütün dünya sussa da Filistin'in işgaline, savunmasız insanların öldürülmesine asla sessiz kalmayacağız" dedi
Halfeti'nin quot Karagül quot ü serada yerini aldı
Halfeti'nin "Karagül"ü serada yerini aldı

Dünyada sadece Halfeti ilçesinde yetişen ancak ekolojik değişiklikler nedeniyle üretimi durma noktasına gelen karagül, serada üretilip pazara sunulacak
Wikipedia Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Wikipedia, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu "Wikimedia" adlı vakıf, siteye erişim engellenmesi kararına yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu
HDP'li Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü
HDP'li Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü

HDP Diyarbakır Milletvekilliği Nursel Aydoğan'ın vekilliği aldığı kesinlenmiş hapis cezası nedeniyle düşürüldü
quot İslam düşmanlığı Avrupa genelinde yaygınlık kazanıyor quot
"İslam düşmanlığı Avrupa genelinde yaygınlık kazanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrımcılık, kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi sosyal hastalıklar, maalesef kıta (Avrupa) genelinde yaygınlık kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu
Saklı cennet quot Çal Mağarası quot onarıldı
Saklı cennet "Çal Mağarası" onarıldı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, dünyanın en uzun ikinci mağarası kabul edilen ve "yer altındaki saklı cennet" olarak nitelendirilen Çal Mağarası, Büyükşehir Belediyesince onarıldı
Aliağa'da demir çelik fabrikasında patlama
Aliağa'da demir çelik fabrikasında patlama

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçilerden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Haberler

TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak
TBMM yeniden yapılandırma için mesai yapacak

Tarihte bugün: TBMM tarihinde ilk kez polis milletvekili odalarını aradı
Tarihte bugün TBMM tarihinde ilk kez polis milletvekili odalarını aradı

Meclis personelinin görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik
Meclis personelinin görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik

HSK üyeliği için başvurular Salı günü sona eriyor
HSK üyeliği için başvurular Salı günü sona eriyor

HSK'ya üyelik başvuruları başladı
HSK'ya üyelik başvuruları başladı

Tarihte bugün: TBMM Ankara'da açıldı
Tarihte bugün TBMM Ankara'da açıldı

TBMM Osmanlı Meclisi'nin devamı mıydı ?
TBMM Osmanlı Meclisi'nin devamı mıydı

"Yurt dışı seçmenin 831 bin 208'i 'Evet' oyu kullandı"
quot Yurt dışı seçmenin 831 bin 208'i 'Evet' oyu kullandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 