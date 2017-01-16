18:08, 09 Mayıs 2017 Salı

Komisyon, HSK aday seçimi için toplandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi amacıyla toplandı. CHP ve HDP milletvekilleri, oylamaya katılmayacaklarını belirterek, salondan ayrıldı.

Karma Komisyon, Meclis tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna seçilecek 7 üyenin üç katı adayın belirlenmesi amacıyla, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Aday adaylarının başvurularının incelenmesi amacıyla kurulan Alt Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, alt komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başvuran kişilerin bütün evraklarının incelendiğini belirten Alparslan, başvuran kişilerin mesleklerine göre ve geçerli bir belge ile başvurup başvurmadığı konularına bakıldığını kaydetti.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da yaptığı konuşmada, alt komisyona neden üye vermediklerini anlattı. HDP'liler, Beştaş'ın konuşmasının ardından, salondan ayrıldı.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞI KİŞİNİN BAĞIMSIZLIĞININ GÜVENCESİDİR"

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, yargının bir cemaatin ya da grubun vesayeti altına girmemesi gerektiğini belirterek, "Yargı bağımsız olmalıdır, yargı bağımsızlığı kişinin bağımsızlığının güvencesidir ama bakıyoruz bağımsız yargı yerine, tabi yargı arayışı devam ediyor." dedi.

Cemaatin, hedefine ulaşmak için geçmişte, mahkemeleri ve yargıyı bir araç olarak kullandığını ifade eden Tezcan, "Şimdi yeniden bu filmi görüyoruz. Geçmişte cemaat vardı, bugün ise Hakyolcular, Menzilciler denilen yeni cemaatler üzerinden iktidar devşirildiğini görüyoruz. Aday adaylarının referanslarına baktık, bazılarında AK Parti il başkanı ya da yöneticisinin referansı var. Böyle yaparak, yargıyı yeni felaketlere sürüklüyorsunuz, yapmayan bunu." diye konuştu.

Tezcan'ın "Sizi çalışmanızla baş başa bırakıyoruz." sözlerinin ardından, CHP milletvekilleri de salonu terk etti.