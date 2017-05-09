18:48, 09 Mayıs 2017 Salı

Abbas: Barış için Netanyahu ile görüşmeye hazırız

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, barış sürecine destek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile biraraya gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere Batı Şeria'da bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesinin ardından Ramallah'taki Başkanlık binasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e, Filistin halkına özgürlük ve istiklalini kazanmak için yürüttükleri çalışmalar ve özellikle de geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Steinmeier ile bölgesel sorunları görüştüğünü ve bu ülkelerin toprak bütünlüğünü koruyacak barışçıl diyalog yollarıyla çözüm aranmasının kaçınılmaz olduğuna işaret ettiğini aktaran Abbas, barışın oluşturulması için kendilerinin himayesinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmeye hazır olduğunu ilettiğini kaydetti.

Dünyadaki terör ve aşırılıkla mücadelede tam ortaklık için beraber çalışmaya bağlılığını teyit ettiğini dile getiren Abbas, "Adalet ve uluslararası meşru kararlar üzerine inşa edilen barışa ve iki devletli çözüme bağlılığımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN BAŞKA YOL YOK

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise ABD'nin İsrail ile Filistin arasında iletişim bağlantısı kurduğuna ve bunun sonucu bölgede bazı toplantıların gerçekleşeceğine dikkati çekerek, üzerinde müzakere yapılacak iki devletli çözümden başka yol olmadığını söyledi.

Filistin devletinin kurulması için çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Steinmeier, "İlk yurt dışı ziyaretimi bölgeye yapmaktan dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum. Bizimle Filistin devleti arasında iyi bir deneyim var ve bizler birbirlerine güvenen ortaklarız. Bununla da gurur duyuyoruz." diye