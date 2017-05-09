19:30, 09 Mayıs 2017 Salı

Jandarmanın yeni kıyafetleri IDEF'te sergilendi | FOTO





Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeni kıyafetleri IDEF'te sergilendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeni kıyafetleri 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF) sergilendi. Savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği, pek çok yerli ve yabancı üreticinin buluştuğu fuara Jandarma Genel Komutanlığı da katıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın IDEF'teki standında jandarma ekiplerinin görevleri sırasında kullandıkları ürün ve kıyafetler yer aldı. Yeni tasarım ürünler komutanlar tarafından giyildi. Jandarma personelinin yeni kıyafetleri ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

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