19:33, 09 Mayıs 2017 Salı

Türkiye'de yaşayan Çerkesler 153. yılında soykırımı anacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çerkes sürgünü ve soykırımının 153'üncü yıl dönümü nedeniyle Türkiye başta olmak üzere Suriye, İsrail, Avrupa, ABD ve Rusya Federasyonu'na bağlı özerk cumhuriyetlerle çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çerkes-Rus Savaşlarının bitmesinde sembol tarih olarak bilinen 21 Mayıs 1864, Çerkesler için sürgünü ve soykırımı ifade ediyor.

21 MAYIS ÇERKESLER İÇİN "YAS GÜNÜ"

21 Mayıs'ı "Yas Günü" olarak anan, Türkiye başta olmak üzere Suriye, İsrail, Avrupa, ABD, Rusya Federasyonu'na bağlı özerk cumhuriyetlerde yaşayan ve bu büyük acıyı unutmamış olan Çerkesler, sürgün ve soykırımı tüm dünyaya duyurmak adına her yıl farklı etkinlikler düzenliyor.

Türkiye'de bulunan Çerkesler ve diğer Kafkasyalı halklar tarafından, her 21 Mayıs öncesi ve sonrasını takip eden günlerde, anma-protesto ve yas içerikli özel programlar düzenleniyor.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN ÇERKELERİN SOYKIRIMI ANMA PROGRAMI

Hazırlanan programa göre Çerkesler, 13 Mayıs’ta Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Babalı Köyü’nde buluşacak. Kefken 21 Mayıs 1864’te Çarlık Rusya'sı tarafından Osmanlı topraklarına sürülen Kafkasyalıların ilk çıktıkları kara parçası olması nedeniyle Çerkesler için önemli bir buluşma noktası olarak kabul ediliyor. Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) 13 Mayıs, Abhaz Dernekleri Federasyonu (ABHAZFED) ise 21 Mayıs'ta Kefken'de anma etkinliği düzenleyecek.

Çerkes Dernekleri Federasyonu ise 21 Mayıs pazar akşamı İstanbul'da Rusya Konsolosluğu önünde basın açıklaması ve anma programı düzenleyecek.

21 Mayıs Çerkes Sürgünü ve Soykırımı ile ilgili konuşan Çerkes tarihçi Murat Yalçın, Çerkeslerin Türkiye'den ve Rusya'dan talepleri olduğunu belirterek, taleplerini şöyle sıraladı:

"Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün TBMM'de resmen tanınması, Rusya ve Türkiye arasında yapılacak olan ikili anlaşmalar ile Türkiye vatandaşlarına çifte vatandaşlık hakkının verilmesi, bu büyük acıyı anlatan müzelerin açılması, Çerkes dili ve kültürünün korunması adına diğer adımların atılması. Bunlar Türkiye'den taleplerimiz. Rusya'dan ise soykırım ve sürgünün resmen kabul edilmesi, Çerkesler'den ve diğer Kafkasyalı mağdur halklardan resmi özür dilenmesi, çifte vatandaşlık anlaşmaları ile geri dönüşün ve Kafkasya ile olan ilişkilerin kolaylaştırılması, Kafkasya'daki yerleşim yerlerine eski orijinal isimlerinin iade edilmesi."