19:40, 09 Mayıs 2017 Salı

Bakan Işık, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü





Milli Savunma Bakanı Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile Rakka operasyonunun gidişatının ele alındığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile Rakka operasyonunun gidişatı ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mattis, Bakan Işık'ı telefonla aradı. İki bakan, Suriye ve Irak'taki gelişmelerin yanı sıra Rakka operasyonunun gidişatını görüştü.

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