19:49, 09 Mayıs 2017 Salı

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 'Wikipedia' açıklaması





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Wikimedia adlı vakıf, Wikipedia'nın erişim engeline ilişkin hukuk kuralları çerçevesinde tüm haklarını kullanabilecek" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikimedia adlı vakfın, Wikipedia'nın erişim engeline ilişkin hukuk kuralları çerçevesinde tüm haklarını kullanabileceğini söyledi. Bakan Arslan, Wikipedia'nın, Türkiye’deki erişim engeli kararını Anayasa Mahkemesine taşımasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hukukun vereceği kararlara herkesin uymasını bekledikleri gibi kendilerinin de uyacağını vurgulayan Arslan, "Wikimedia adlı vakıf, Wikipedia'nın erişim engeline ilişkin hukuk kuralları çerçevesinde tüm haklarını kullanabilecek" dedi. Wikipedia'ya, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumları nedeniyle 29 Nisan'da erişim engellenmişti. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ise Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu Wikimedia adlı vakfın, Wikipedia'ya erişim engellenmesi kararına yaptığı itirazı 5 Mayıs'ta reddetmişti.

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