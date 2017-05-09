19:53, 09 Mayıs 2017 Salı

Trump'tan Suriye'ye yönelik 'ulusal acil durum' uygulamasına uzatma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin "ABD çıkarlarına tehdit teşkil ettiği" gerekçesiyle 2004 yılından bu yana yürürlükte olan ulusal acil durum uygulamasını uzattı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, söz konusu kararı imzalayarak ABD Kongresine gönderdiği bildirildi.

İlk olarak 11 Mayıs 2004'de uygulanmaya başlayan "Suriye rejiminin oluşturduğu tehditlere karşı ulusal acil durum uygulaması," belirli kişi ve ürünlerin ABD ile Suriye arasında ticarete konu olmasını yasaklıyor.

Suriye rejiminin terörü desteklemesi, kitle imha silahlarına sahip olması ve füze programını sürdürmesi gibi nedenlerin sıralandığı kararda, bu unsurların ABD ulusal çıkarlarına tehdit teşkil ettiği ifade edildi. Ayrıca rejimin, özgürlük ve yönetimde temsiliyet çağrısı yapan Suriye halkına vahşi saldırılar düzenlediği kaydedilen kararda, yönetimin kimyasal silahlara sahip olduğuna işaret edildi.

Beşşar Esed rejiminin vahşi saldırı ve insan hakları ihlallerinin de ağır şekilde eleştirildiği kararda, rejimin insani yardımların ulaştırılmasını engellemesi ve siyasi geçiş sürecinin önünü tıkaması da güçlü şekilde kınandı.