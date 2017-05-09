20:36, 09 Mayıs 2017 Salı

Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Moon

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yonhap ajansı eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin hakkındaki siyasi nüfuz skandalı nedeniyle görevden azledilmesinin ardından düzenlenen erken seçimde, Demokrat Partinin adayı Moon Jae-in'in ülkenin yeni devlet başkanı olduğunu duyurdu.

Moon, başkent Seul'e bağlı Gwanghwamun'da destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Yeni bir millet kuracağım. Büyük bir Kore oluşturacağım. Gururlu bir Kore ve böyle gururlu bir milletin başkanı olmaktan gurur duyacağım." dedi.

Ülkede kayıtlı 42,4 milyon seçmenden 32,8 milyonunun (yüzde 77,2) sandık başına gittiği seçimlerde, oyların 12,7 milyonunun sayıldığına işaret edilirken, Moon'un sayılan oyların 39,5'ini aldığı kaydedildi.

Öte yandan sandık çıkış anketlerine göre Moon oyların yüzde 41'ini alırken, Demokrat Parti adayını yüzde 23,3 ile Kore Hürriyet Partisinin adayı Hong Joon-pyo takip etti.