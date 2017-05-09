Güncelleme: 03:24, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Soğuk algınlığı virüsleri astımı tetikliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel yaptığı açıklamada, dünyada 300 milyon astım hastası olduğunu ve önümüzdeki 10 yılda bu sayının 400 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Hastalığın en sık görülen belirtileri arasında, tekrarlayan nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, hışıltı ve ıslık sesi, göğüste baskı ve öksürük hissinin yer aldığını anlatan Şekerel, tedavideki asıl amacın hastalığın kontrol altına alınması olduğunu dile getirdi.

ASTIMIN EN SIK TETİKLEYİCİ NEDENİ SOĞUK ALGINLIĞI VİRÜSLERİ

Astım hastalarını olumsuz etkileyen faktörler denildiğinde çoğu kişinin aklına alerjenler, hava kirliliği ve ağrı kesici ilaçların geldiğine dikkati çeken Şekerel, "Hem çocukluk hem de erişkin yaş döneminde astımı en sık tetikleyici neden soğuk algınlığı virüsleridir. Bu virüslerin en sık görüleni ise nezle virüsüdür." değerlendirmesini yaptı.

Bahar aylarında özellikle okul ve kreş gibi kapalı ortamlarda bulunan çocukların soğuk algınlığına daha sık yakalandığına işaret eden Şeker, virüslerin aksırma ve öksürme ile ortama saçılan damlacıklar ve bunların bulaştığı objelerle yayıldığını dile getirdi.

Astımın kısa sürede gelip geçen bir hastalık olmadığına dikkati çeken Şekerel, "Bu nedenle hastanın yakınması olmasa da düzenli doktor kontrolü gereklidir. Astımı tamamen ortadan kaldıran bir tedavi şekli henüz mevcut değildir." dedi.