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Güncelleme: 04:30, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

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Kosova'da 'Anadolu Motiflerinin Dili' Sergisi açıldı | FOTO
Kosova'da 'Anadolu Motiflerinin Dili' Sergisi açıldı | FOTO

Kosova'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan ve müzelerde yer alan 23 halı ve kilimin kopyalarının bulunduğu "Anadolu Motiflerinin Dili" Sergisi 15 gün boyunca ziyarete açık olacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova'da, müzelerde yer alan 23 halı ve kilimin kopyalarının bulunduğu "Anadolu Motiflerinin Dili" Sergisi açıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen sergi, başkent Priştine'deki Albi Mall Alışveriş Merkezi'nde Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, YEE Priştine Müdürü Mehmet Ülker ile Drenas Belediyesi Kadın Hakları Koruma Derneği üyelerinin katılımıyla açıldı.

Büyükelçi Kılıç, Türkiye ve dünyanın çeşitli müzelerinde korunan 23 halı ve kilimin reprodüksiyonunun yer aldığı serginin açılışında yaptığı konuşmada, Yakova ve Drenas'taki kadın derneklerince düzenlenen ve 40'a yakın kadının katıldığı kilim dokuma kurslarında yer alan bir grubun eğitim amacıyla Türkiye'ye gönderileceğini belirtti.

Bu eğitimlerin Karabük ve Balıkesir Karesi Belediyeleri tarafından gerçekleştirileceğinin altını çizen Kılıç, "Halı ve kilim üretildiği, yapıldığı dönemin duygularını, anılarını, değerlerini yansıtıyor. Hatta buradaki motifler, materyaller ve kullanılış biçimleri kişilerin, toplumların ortak özelliklerini de yansıtıyor. Hanımlarımız Anadolu'da sevgilerini, duygularını o andaki bütün hislerini halıya kilime yansıtırlarmış." diye konuştu.

Açılışta konuşan Ülker, alışveriş merkezlerinin çeşitli insanları bir araya getiren yerler olması nedeniyle sergi için burasının seçildiğine işaret ederek, "Halılardaki desenler ve motiflerin kullanılış yeri, kullanılan malzemeler toplumların değerlerini de bir anlamda sergiler. Biz buraya 13. yüzyılın Türkiyesi'nden mirasımızı ve ortak değerlerimizi getirdik." dedi.

Geleneğin ve kullanılan motiflerin korunmasını ve bu çalışmaların sanatsal yönünün unutulmamasını amaçlayan sergi 15 gün boyunca ziyarete açık olacak.



İlgili Konular Kosova Anadolu Motiflerinin Dili' Sergisi
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