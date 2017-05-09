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Güncelleme: 02:20, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

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İHH ramazanda 1 milyon kişiye yardım ulaştıracak
İHH ramazanda 1 milyon kişiye yardım ulaştıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, ramazan kapsamında 1 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan kapsamında 1 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, çeyrek asra yakın bir süredir her ramazan iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan vakıf, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek, yaklaşık 1 milyon kişiyi sevindirmeyi planlıyor.

Ramazanda beş kıtaya uzun yolculuklar yapacak olan İHH ekipleri, ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, ramazan bereketini uzak iklimlere taşıyacak.

Bu yıl "Sizi Bekliyorlar" sloganı ile çalışmalarını yürütecek İHH, bağışçıların zekat, sadaka, fitre ve bağışlarını, savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ilk elden ulaştıracak.

Her bir kolisi 30 lira olan çocuk paketleri Türkiye’de 20 bin çocuğa, Suriye’de ise 10 bin çocuğa ulaştırılacak. İHH’nın çocuklar için hazırladığı sürprizler arasında bayramlık kıyafetler de var. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 120 liraya bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.



İlgili Konular İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı İHH Sizi Bekliyorlar
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