'Trump PYD’ye silah verilmesi talimatı verdi'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump’ın, PKK’nın Suriye kolu PYD’ye silah verilmesi talimatını dün imzaladığını açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Dana White yaptığı yazılı açıklamada, “Dün Başkan (Trump), DEAŞ karşısında Rakka’da açık bir zafer kazanmak için, gerekli görüldüğünde Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Kürt unsurlarını teçhizatlandırmak üzere Savunma Bakanlığını yetkilendirdi.” ifadelerini kullandı.
White, PYD/PKK’nın başını çektiği SDG'nin “Rakka’yı yakın zamanda başarılı bir şekilde alabilecek tek güç” olduğunu iddia etti.
Türkiye’nin PYD/PKK konusundaki güvenlik kaygılarının farkında olduklarını kaydeden White, “Türk halkına ve hükümetine, ABD’nin, NATO müttefikimizin ek güvenlik risklerini engellemek ve NATO müttefikimizi korumak hususuna bağlılık konusunda güvence vermek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
ABD’nin, hala SDG’nin Arap unsurlarına öncelik tanıdığını iddia eden White, Rakka ve kurtarılmış tüm bölgelerin yönetiminin yerel Suriyeli Araplara bırakılması gerektiğini de ifade etti.
Öte yandan üst düzey bir Pentagon yetkilisi yaptığı açıklamada, "Verilen silahlar küçük silahlar, mühimmat, makineli tüfekler, zırhlı ve zırhlı olmayan araçlar ve teknik ekipmanlar olacak." dedi.
ABD’nin PYD/PKK'nın "el altından" yaptığı yardımların resmiyet kazanmış olmasının, Ankara ile Washington arasındaki ipleri daha da gerebileceği belirtiliyor.
Irak Başbakanı İbadi, "PKK ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu örgütlerin (PKK) komşu ülkelerimize (Türkiye) karşı saldırıda bulunmasına da izin vermeyiz" dedi
ABD Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye silah verilmesi talimatını verdiğini açıkladı
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