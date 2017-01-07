İbadi'den PKK açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, PKK'nın Kerkük kent merkezinde bayrak ve PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini asmasını kabul etmediklerini belirterek, bunun ülkede yeni çatışma kapısını aralayacağını söyledi.
Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında konuşan İbadi, PKK'nın Kerkük'te bayrak ve Öcalan posterlerini asmasını kabul etmediklerini ifade ederek, "Bu tür hareketleri kabul etmeyiz çünkü yeni çatışma kapısı aralayacak. PKK ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu örgütlerin (PKK) komşu ülkelerimize (Türkiye) karşı saldırıda bulunmasına da izin vermeyiz. Bunu anayasamız da reddediyor." dedi.
Musul'un batısını kurtarma operasyonunda yeni planı devreye soktuklarını kaydeden İbadi, buradaki operasyonları sivil ve asker konusunda az hasarla yürüttüklerini ileri sürdü.
İbadi, "DEAŞ'ın Suriye ile Irak arasında dolaşımını engellemek için güçlerimiz sınıra doğru yaklaşıyor." diye konuştu.
Kerkük'e bağlı Havice'yi DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun yakında başlayacağı bilgisini veren İbadi, söz konusu operasyona ordu, polis, Peşmerge ve Şii güçlerden oluşan Haşdi Şabi'nin katılacağını bildirdi.
"Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı gruplar tarafından kaçırılan 7 sivil aktivistin durumuna ilişkin" soru üzerine İbadi, konuyu yakından takip ettiklerini aktararak, "Tüm güvenlik birimlerine konuyu inceleme emri verdim. İnsan kaçırma terör olayı ile eş değerdir. Yakında salıverilmeleri için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Irak Başbakanı İbadi, "PKK ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu örgütlerin (PKK) komşu ülkelerimize (Türkiye) karşı saldırıda bulunmasına da izin vermeyiz" dedi
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