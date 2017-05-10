00:27, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Akar, Balkan Ülkeleri Zirvesi için Atina'da





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Atina'ya gitti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Atina'ya gitti. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, 9-11 Mayıs tarihlerinde Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Atina'ya gittiği bildirildi.

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