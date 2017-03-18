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Güncelleme: 01:13, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

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İstanbul'daki FETÖ'nün 'mahrem imam' soruşturmasında 169 tutuklama
İstanbul'daki FETÖ'nün 'mahrem imam' soruşturmasında 169 tutuklama
Foto: Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 193 şüpheliden 169'u tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün ''mahrem imamlarına'' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 193 şüpheliden 169'u tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 193 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelileri ifadesini aldıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 169 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer 24 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

Aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde de 7 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece son kararla birlikte, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 176'ya yükseldi.



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