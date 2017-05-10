09:28, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Danıştay 149 yaşında

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştayın 149. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yı resmi törenle karşılayacak.

- Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Koroma ile ortak basın toplantısı düzenleyecek, Konuk Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.30/16.45/18.30/19.00)

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi temaslarda bulunmak üzere Italya'nın Milano kentine gidecek.

(Ankara)

4- Başbakan Binali Yıldırım, "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket edecek.

(Ankara/14.00)

5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sodex Ankara Fuar Açılışı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 11. Uluslararası MEB Robot Yarışması açılış programına katılacak, Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek.

(Konya/11.00/15.00)

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 4. İstanbul Uluslararası Su Forumu Açılış Merasimi'ne iştirak edecek, İslam Ülkeleri Ulusal Meteoroloji Servisleri 1. Toplantısı'nın açılışında konuşacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

4- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 10 Mayıs Ebeler ve Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen "Sizler Umudun Adısınız" programına katılacak.

(Ankara/14.00)

5- TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği ile Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen "14. e-Türkiye Ödül Töreni"ne katılacak.

(TBMM/10.00)

6- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alınacak.

(14.00)

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

(13.00)



EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Üretim Reform Paketi'yle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, E-Berk Metalurji Tünel Teknolojileri AŞ'nin "Tünel Açma Makinesi Yatırımı Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 3. Grup Gümrük Bölge Müdürleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

4- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 33. İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı'na katılıyor.

(Ankara/09.00)

5- TÜİK, 2016 yılı "istatistiklerle aile" verilerini ve Mart 2017 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Komşuluk Politikası ve AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ve AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile ayrı ayrı görüşecek.

(Brüksel)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki temasları kapsamında, mevkidaşı Srdjan Darmanovic ile görüşecek, Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ve Meclis Başkanı İvan Brajovic tarafından kabul edilecek.

3- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

GÜNCEL

1- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Yunanistan'da 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katılacak.

(Atina)



2- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 1. Avrasya İslam Şurası Fetva Meclisi toplantısına katılacak.

(Ankara/09.30)



KÜLTÜR SANAT

1- "Bireyselleşme ve Aile" temalı Genç Öncüler Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/19.00)

2- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üsküdar Atik Valide Yerleşkesi'nde, vefatının 30. yılında Cahit Zarifoğlu'nun anlatılacağı panel düzenlenecek.

(İstanbul/13.00)

3- Yazar Üstün İnanç, Türk Edebiyatı Vakfında gerçekleştirilen Çarşamba Sohbeti’nde "Edebiyat Penceresinden Hayata Bakış" başlıklı konuşma yapacak.

(İstanbul/17.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İspanyol ekipleri Atletico Madrid ile Real Madrid karşılaşacak.

(Madrid/21.45)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe, karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)



ÖZEL HABER

1- Taşınır rehin 20 milyar liralık kredi sağladı

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

- "Sicil birimlerine rehin sözleşmelerine yönelik bin 751'i elektronik, 831'i yazılı olmak üzere toplam 2 bin 582 başvuru yapıldı"

- "Tescil edilen 2 bin 506 rehin sözleşmesi karşılığında ticari aktörlere ilk 4 ayda yaklaşık 20 milyar liralık finansman sağlandı"

- "Taşınır rehni karşılığında finansman imkanından en fazla yararlanan grup esnaflar oldu"

2- İhracatçı yeşil pasaporta koştu

- Yıllık 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan firma yetkililerine verilen yeşil pasaport için 45 günde 2 bin 142 başvuru yapıldı

- İlk yeşil pasaportu alan iş adamı Rıza Akça:

- "Bazı ülkeler bilerek ihracatçıya zorluk çıkarıyordu. Yeşil pasaportla bunları aşma imkanı yakaladık"

- Ege Maden İhracatçı Birlikleri Başkanı Mevlüt Kaya: "İhracatçı artık akşam karar verip sabah yola çıkabilecek"

3- ANALİZ - Seçim sonrası dev bankalar İngiltere'den çıkabilir

- İngiltere ve AB arasında son dönemde açıklamaların tonunun sertleşmesi, Brexit müzakerelerinin geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor

- İngiltere merkezli finans kuruluşları ve önde gelen bankalar, acil durum planlarını gelecek ay yapılacak erken genel seçim sonrasında devreye sokarak operasyonlarının bir kısmını İngiltere dışına çıkarmaya hazırlanıyor

- İlk etapta Londra merkezli finans kuruluşlarındaki 9 bin çalışanın AB'ye kaydırılması planlanıyor