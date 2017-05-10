09:41, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Trump'ın danışmanı Icahn'a soruşturma talebi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'a özel danışmanlık yapan Wall Street yatırımcısı ve milyarder Carl Icahn'a soruşturma açılması için talepte bulunuldu.

ABD Senatosundaki 8 Demokrat vekil, Icahn'ın yenilenebilir enerji ve biyodizel piyasalarını etkilediğini iddia ederek, milyarder yatırımcıya soruşturma açılması için Amerikalı regülatörlere başvuru yaptı.

ABD'nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve Çevre Koruma Ajansına (EPA) yapılan başvuruda, "İçeriden bilgi sızdırmaya karşı kuralları ve piyasa manipülasyonuna karşı kanunları Carl Icahn'ın ihlal edip etmediğinin soruşturulmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Demokrat vekiller, Icahn'ın geçen şubat ayında Trump'a yenilenebilir enerji kredi programında değişiklikler yapılması gerektiğini söylediğine işaret ederek, bu tarihten sonra ülkede biyodizel fiyatlarının yaklaşık üçte bir değerini kaybettiğini ve Icahn'ın hissedarı olduğu petrol rafinerisi şirketi CVR Energy'nin 50 milyon dolar gelir elde ettiği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Icahn'ın hükümette karar alıcı bir rolünün olmadığı aktarılarak, milyarder yatırımcının Trump'a sadece danışmanlık yaptığı bilgisine yer verildi.

Finans ve enerji alanlarındaki regülasyonların azaltılmasını savunan ve yaklaşık 16,7 milyar dolarlık mal varlığına sahip olan Carl Icahn'ın, finans, enerji, ilaç, gayrimenkul, iletişim ve gıda gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde hisseleri bulunuyor.