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Bu gece, Ramazan'ın habercisi Berat Kandili
Bu gece, Ramazan'ın habercisi Berat Kandili

İslam'da mübarek kabul edilen gecelerden ve Ramazan ayının gelişinin habercisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat kandili, bu akşam idrak edilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bu gece Berat kandili. Kandil dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlarken, Müslümanlardan muhasebe istedi.

Mesajında, Ramazan-ı Şerifin habercisi olan yeni bir Berat Kandili'ni daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşandıklarını belirten Görmez, ""Nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen arzularına, hırslarına, tutkularına, heva ve heveslerine gem vurabilirsek Cenab-ı Mevla bizlere gerçek özgürlük beratımızı verir." ifadesini kullandı.

BERÂT KANDİLİ 

Berât (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berât Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır. Kur'ân-ı Kerim'de, suçsuzluk, kurtuluş belgesi (Kamer, 54/43) ve müşriklerle her türlü ilişkiyi kesme, onlardan uzak durma (Tevbe, 9/1) anlamlarında iki yerde berâet kelimesi geçer. Hadislerde ise genellikle, günahtan kurtulma, bir iş veya zümreden uzak durma anlamlarında kullanılır.

Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna İnzal denir. Kadir gecesinde ise Peygamberimize (s.a.s) ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da Tenzil denir.

Ayetlerde Kuran-ı Kerim'in indirilmesi şöyle anlatılır: ’Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir…'(Duhan, 44/)

HADİSİ ŞERİFLERDE BERAT KANDİLİ

Şabân-ı şerîfin onbeşinci gecesi olunca, o geceyi ihyâ ediniz ve gününde oruç tutunuz! Muhakkak ki, Allahü teâlâ, “Magfiret olunmak isteyen yok mudur, magfiret edeyim. Rızık isteyen yok mudur, rızık vereyim. Kim ne isterse vereyim!” buyurur. Bu hâl sabaha kadar devam eder.

Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan duâ, tevbe, red olunmaz. Fıtr Bayramının ve Kurban Bayramının birinci geceleri, Şa’bânın onbeşinci Berât gecesi ve arefe gecesi.

Şabânın onbeşinci gecesinde Allahü teâlânın kulları üzerine rahmeti zuhûr edip, mü’minleri magfiret eder, bağışlar. Kâfirlere ise mühlet verir. Kin ve hased sahibi olanları bu sıfatları terk edinceye kadar kendi hâllerinde bırakır.

Şa’bân ayının onbeşinci gecesi, rahmet-i ilâhi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan magfiret olunmaz.

Âişe vâlidemiz, Peygamber efendimizin Berât gecesinde, sabaha kadar ibâdet ettiğini görünce sordu:

– Yâ Resûlallah, Allahü teâlânın en sevgili kulusun! Buna rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun?

Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:

– Ey Âişe, ben şükredici kul olmıyayım mı? Ey Âişe, sen bu gecede, ne olduğunu bilir misin?

Âişe vâlidemiz tekrar sordu:

– Bu gecenin diğer gecelerden üstünlüğü nedir yâ Resûlallah?

Peygamber efendimiz şöyle cevap verdi:

– Bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü teâlâya arz olunur.



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