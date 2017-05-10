10:04, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Enerjide kamulaştırma kararı





2'si Diyarbakır'da ve 1'i Adıyaman'da olmak üzere petrol işlemi için gerekli 3 sahanın kamulaştırılmasına karar verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2'si Diyarbakır'da ve 1'i Adıyaman'da olmak üzere petrol işlemi için gerekli 3 sahanın kamulaştırılmasına karar verdi. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile NV Turkse Perenco şirketinin Diyarbakır'da müştereken sahip olduğu 1 petrol işletme ruhsat sahası ile TPAO'nun Diyarbakır ve Adıyaman'daki 2 petrol işletme ruhsat sahasının bazı bölümlerinin kamulaştırılmasına karar verildi.

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