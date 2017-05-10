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Pizza Hut'tan Filistinli mahkumlarla alay eden skandal paylaşım
Pizza Hut'tan Filistinli mahkumlarla alay eden skandal paylaşım

Açlık grevindeki Filistinli mahkumlarla alay eden sosyal medya paylaşımında bulunan Pizza Hut firması gelen boykot tehditleri üzerine özür diledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Açlık grevindeki Filistinli mahkumlarla alay eden sosyal medya paylaşımında bulunan Pizza Hut firması gelen boykot tehditleri üzerine özür diledi.

Pizza Hut'ın İsrail şubesinin, açlık grevindeki Filistinli mahkum Mervan Bergusi'nin "gizlice yemek yediği" öne sürülen bir fotoğrafı Facebook sayfasında yayınlaması ve bu fotoğrafın üzerine "Bergusi eğer açlık grevini bozacaksan neden pizzayı denemiyorsun." ifadesini yazması büyük tepki topladı.

Sosyal medya üzerinden Pizza Hut'ın boykot edilmesine yönelik çağrılar üzerine şirket söz konusu paylaşım için özür diledi.

Şirketin uluslararası Facebook sayfasındaki açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pizza Hut'ın İsrail şubesi Facebook sayfasındaki paylaşımın neden olduğu hakaret için özür dileriz. Bu tamamen uygunsuz bir paylaşımdır ve markamızın değerlerini yansıtmamaktadır. Söz konusu ülkedeki imtiyaz sahibi bu paylaşımı sayfasından hemen kaldırmış ve şirketimiz bu imtiyaz sahibi ile olan ilişkisini sonlandırmıştır. Bu paylaşımın yol açtığı incitme için derin pişmanlık duyuyoruz."

Fanatik Yahudi Ulusal Gençlik Birliği üyeleri ise önceki hafta açlık grevindeki Filistinli mahkumların tutulduğu Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nin önünde "mangal partisi" yapmıştı. Fanatik Yahudilerin bu çirkin eylemi, İsrail polisinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşmişti.

BİN 500 MAHKUM AÇLIK GREVİNDE

İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli mahkumun 17 Nisan'da "İsrail'in keyfi uygulamalarına son vermesi talebiyle başlattığı" açlık grevini sürdürüyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında olduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail 1967'den bu yana uluslararası hukuku ihlal ederek Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi de 2006'dan itibaren kara, hava ve denizden abluka altında tutuluyor.



İlgili Konular pizza hut İsrail filistin
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