Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:41, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Güncel
10:10, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

  • Paylaş
ABD'nin YPG'ye silah yardımına hükümetten ilk tepki
ABD'nin YPG'ye silah yardımına hükümetten ilk tepki

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ABD'nin YPG'ye silah yardımı için "Kabul edilemez" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin YPG'ye ağır silah yardımına hükümetten ilk açıklama Canikli'den geldi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ABD'nin YPG'ye silah yardımı için "Kabul edilemez" dedi.

ABD’nin YPG’ye ağır silah yardımına hükümetten ilk tepki geldi.

A Haber’e konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli şunları söyledi:

“ABD'nin kendilerinin de terör örgütü olarak kabul ettiği gruba YPG üzerinden silah vermesi gerçeği değiştirmez, bunun kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye devletinin geleceğini tehdit edecek şekilde terör örgütlerinin orada mevcudiyetini biz kabul edemeyiz.

Umut ediyoruz ki ABD yönetimi bu yanlışa dur diyecektir, bundan vazgeçecektir, böyle bir politika kimseye fayda sağlamaz, terör örgütleriyle aynı çuvala girilmez. Gerekli tüm diplomatik girişimleri yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Temennimiz yeni ABD yönetimi tarafından bu yanlış durdurulur ve dostluğun gereği ne ise o yapılır. DEAŞ'la mücadele için kara harekatı ancak YPG ile başarılı olabilir söyleminin gerçekle ilgisi yoktur, umarım bu yanlıştan dönülür.”



İlgili Konular Nurettin Canikli ABD YPG ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
CHP'de parti sözcüsü Bülent Tezcan oldu
CHP'de parti sözcüsü Bülent Tezcan oldu

CHP'de parti sözcülüğü görevine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan getirildi
Çavuşoğlu YPG'ye verilen her silah Türkiye için tehdittir
Çavuşoğlu: YPG'ye verilen her silah Türkiye için tehdittir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye ağır silah verme kararına ilişkin açıklamasında, "YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır ve bunların eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir" dedi
Eski emniyet müdürü Aygün FETÖ'den tutuklandı
Eski emniyet müdürü Aygün FETÖ'den tutuklandı

Ankara'da, FETÖ soruşturması kapsamında aranan, kaçmak isterken ayağından vurularak yakalanan eski emniyet müdürü Arif Aygün tutuklandı
Basın Kartı Komisyonu'ndan 826 başvuruya onay
Basın Kartı Komisyonu'ndan 826 başvuruya onay

Basın Kartı Komisyonu, 682'si ilk kez, 144'ü sürekli basın kartı olmak üzere 826 başvuruya onay verdi
Danıştay Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' açıklaması
Danıştay Başkanı'ndan 'kuvvetler ayrılığı' açıklaması

Danıştay Başkanı Güngör, "16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir" dedi
FETÖ yöneticilerine İstanbul merkezli 17 ilde operasyon
FETÖ yöneticilerine İstanbul merkezli 17 ilde operasyon

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında örgütün MİT, TSK, EGM ve bakanlıklardan sorumlu yöneticilerinin de bulunduğu 53 kişinin yakalanması için 17 ilde operasyon başlatıldı
ABD'nin YPG'ye silah yardımına hükümetten ilk tepki
ABD'nin YPG'ye silah yardımına hükümetten ilk tepki

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ABD'nin YPG'ye silah yardımı için "Kabul edilemez" dedi.
Enerjide kamulaştırma kararı
Enerjide kamulaştırma kararı

2'si Diyarbakır'da ve 1'i Adıyaman'da olmak üzere petrol işlemi için gerekli 3 sahanın kamulaştırılmasına karar verildi
Bu gece Ramazan'ın habercisi Berat Kandili
Bu gece, Ramazan'ın habercisi Berat Kandili

İslam'da mübarek kabul edilen gecelerden ve Ramazan ayının gelişinin habercisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat kandili, bu akşam idrak edilecek
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı trafik kazasında öldü
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı trafik kazasında öldü

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile koruma polisi Bozburun yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti
Kosova'da 'Anadolu Motiflerinin Dili' Sergisi açıldı FOTO
Kosova'da 'Anadolu Motiflerinin Dili' Sergisi açıldı | FOTO

Kosova'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan ve müzelerde yer alan 23 halı ve kilimin kopyalarının bulunduğu "Anadolu Motiflerinin Dili" Sergisi 15 gün boyunca ziyarete açık olacak
İHH ramazanda 1 milyon kişiye yardım ulaştıracak
İHH ramazanda 1 milyon kişiye yardım ulaştıracak

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, ramazan kapsamında 1 milyon kişiye yardım ulaştırmayı hedefliyor
İstanbul'daki FETÖ'nün 'mahrem imam' soruşturmasında 169 tutuklama
İstanbul'daki FETÖ'nün 'mahrem imam' soruşturmasında 169 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 193 şüpheliden 169'u tutuklandı
Akar Balkan Ülkeleri Zirvesi için Atina'da
Akar, Balkan Ülkeleri Zirvesi için Atina'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Atina'ya gitti
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 'Wikipedia' açıklaması
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 'Wikipedia' açıklaması

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Wikimedia adlı vakıf, Wikipedia'nın erişim engeline ilişkin hukuk kuralları çerçevesinde tüm haklarını kullanabilecek" dedi
Bakan Işık ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü
Bakan Işık, ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile Rakka operasyonunun gidişatının ele alındığı bildirildi.

Haberler

Canikli: Hollanda'ya yönelik ilave adımlar atılabilir
Canikli Hollanda'ya yönelik ilave adımlar atılabilir

Canikli: Artık Türkiye'yi geri çekemezsiniz
Canikli Artık Türkiye'yi geri çekemezsiniz

Binlerce öğretmene ihraç
Binlerce öğretmene ihraç

Başbakan Yardımcısı: Suriye ile ilişkiler geliştirilecek
Başbakan Yardımcısı Suriye ile ilişkiler geliştirilecek

Ak Parti, MHP ile HDP'den umudu kesti
Ak Parti MHP ile HDP'den umudu kesti

Piyasada 7 bin zararlı ürün tespit edildi
Piyasada 7 bin zararlı ürün tespit edildi

Çavuşoğlu'ndan noktalı YPG açıklaması
Çavuşoğlu'ndan noktalı YPG açıklaması

Çavuşoğlu: YPG'ye verilen her silah Türkiye için tehdittir
Çavuşoğlu YPG'ye verilen her silah Türkiye için tehdittir






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 