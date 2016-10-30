ABD'nin YPG'ye silah yardımına hükümetten ilk tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'nin YPG'ye ağır silah yardımına hükümetten ilk açıklama Canikli'den geldi. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ABD'nin YPG'ye silah yardımı için "Kabul edilemez" dedi.
ABD’nin YPG’ye ağır silah yardımına hükümetten ilk tepki geldi.
A Haber’e konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli şunları söyledi:
“ABD'nin kendilerinin de terör örgütü olarak kabul ettiği gruba YPG üzerinden silah vermesi gerçeği değiştirmez, bunun kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye devletinin geleceğini tehdit edecek şekilde terör örgütlerinin orada mevcudiyetini biz kabul edemeyiz.
Umut ediyoruz ki ABD yönetimi bu yanlışa dur diyecektir, bundan vazgeçecektir, böyle bir politika kimseye fayda sağlamaz, terör örgütleriyle aynı çuvala girilmez. Gerekli tüm diplomatik girişimleri yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Temennimiz yeni ABD yönetimi tarafından bu yanlış durdurulur ve dostluğun gereği ne ise o yapılır. DEAŞ'la mücadele için kara harekatı ancak YPG ile başarılı olabilir söyleminin gerçekle ilgisi yoktur, umarım bu yanlıştan dönülür.”
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye ağır silah verme kararına ilişkin açıklamasında, "YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır ve bunların eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir" dedi
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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ABD'nin YPG'ye silah yardımı için "Kabul edilemez" dedi.
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