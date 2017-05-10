10:34, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

FETÖ yöneticilerine İstanbul merkezli 17 ilde operasyon





FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında örgütün MİT, TSK, EGM ve bakanlıklardan sorumlu yöneticilerinin de bulunduğu 53 kişinin yakalanması için 17 ilde operasyon başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 53 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığının çalışmasıyla örgütün MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve bakanlıklardan sorumlu yöneticileri ile bu kurumda çalışan kişiler belirlendi. Şüpheli 53 kişi için çıkarılan gözaltı kararının ardından ekipler, İstanbul merkezli 17 ilde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin adreslerindeki aramaların sürdüğü belirtildi.

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