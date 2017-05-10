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Ortadoğu
10:46, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

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İhvan'dan Mısır yönetimine 'suikast' suçlaması
İhvan'dan Mısır yönetimine 'suikast' suçlaması

İhvan, İçişleri Bakanlığı'nın "terörist" oldukları gerekçesiyle öldürüldüğünü açıkladığı kişilerin, "savunmasız gençler" olduğunu ifade etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İçişleri Bakanlığı'nın "terörist" oldukları gerekçesiyle öldürüldüğünü açıkladığı kişilerin, "savunmasız gençler" olduğunu belirtti.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili "tasfiyeler" ve "halktan 8 kişiye düzenlenen suikast" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kişilerin İhvan'a mensubiyetine ilişkin bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanlığı dün "silahlı olduğunu ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini" iddia ettiği 8 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında ayrıca bu kişilerin devlet binaları ile kurumlarına karşı hazırlık içinde olduğunu ileri sürmüştü.



İlgili Konular ihvan sisi Mısır
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