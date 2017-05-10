11:16, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

'ABD ile İsrail arasında güçlü bir ittifak var'



Foto: Arşiv

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un ziyaretinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "ABD ile İsrail arasında güçlü bir ittifak var. İsrail ile ABD ordusu arasında da büyük bir ittifak var" dediği aktarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile bir araya geldiği bildirildi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Dunford ile Tel Aviv'de görüştüğü duyuruldu. Görüşmede "iki ülke arasındaki güçlü güvenlik ilişkilerinin derinleştirilmesine devam edilmesi" konusunun ele alındığı kaydedildi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Netanyahu'nun, "ABD ile İsrail arasında güçlü bir ittifak var. İsrail ile ABD ordusu arasında da büyük bir ittifak var." dediği aktarıldı.

İlgili Konular İsrail netanyahu Dunford ABD

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.