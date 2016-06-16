11:47, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Trump, FBI Direktörü Comey'in görevine son verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, FBI Başkanı James Comey'i görevden aldı.

Donald Trump, mektubunda Comey'e, Adalet Bakanı'nın tavsiyesine uyarak görevine son verdiğini yazdı.

Trump "Her ne kadar, soruşturma altında olmadığım konusunda beni üç kez bilgilendirmiş olmanı takdir etsem de, Adalet Bakanlığının senin FBI'yı etkin şekilde yönetemeyeceğine dair vardığı hükme uyacağım." ifadelerini kullandı.

İLK ÖNCE ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

New York Times gazetesinin haberinde, Comey'in görevden alındığını öğrendiği sırada Los Angeles'ta FBI çalışanlarına hitap etmekte olduğu belirtildi. Comey'in konuşması sırasında televizyon kanallarının son dakika geçtiği, Comey'in bunun bir şaka olduğunu düşünerek güldüğünü, ardından kısa bir süre sonra Trump'ın mektubunun Washington'daki FBI merkezine ulaştığı kaydedildi.

Yeni FBI direktörü atanana kadar Comey'in yerine Direktör Yardımcısı Andrew McCabe'in görev yapacağı belirtildi.