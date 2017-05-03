Afganistan'da sivilleri taşıyan araca bombalı saldırı: 7 ölü

'ABD ile İsrail arasında güçlü bir ittifak var'

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un ziyaretinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "ABD ile İsrail arasında güçlü bir ittifak var. İsrail ile ABD ordusu arasında da büyük bir ittifak var" dediği aktarıldı