Afganistan'da sivilleri taşıyan araca bombalı saldırı: 7 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Adraskan ilçesinde meydana gelen patlamada 7 sivil hayatını kaybetti.
Herat Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Ahad Valizadeh yaptığı açıklamada, Adraskan'ın Kham Harband bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın geçtiği sırada patladığını söyledi.
Patlamada 7 sivilin hayatını kaybettiğini kaydeden Valizadeh, ölenlerden ikisinin çocuk olduğunu belirtti.
Valizadeh, bombanın, Taliban tarafından güvenlik güçlerine yönelik yerleştirildiğinin tespit edildiğini vurguladı.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
Filistinli akademisyen Dr. Azzam et-Temimi, Heniyye liderliğinde Hamas'ın geleceğini değerlendirdi
Haziran ayında yapılacak genel seçimde Macron'un hareketinden aday olacağını açıklayan eski Başbakan Valls'e ret yanıtı verildi
Federal Eşit Fırsatlar Merkezinin raporuna göre, Belçika'da ayrımcılığa ilişkin şikayet dosyalarının yüzde 76'sının hiçbir hukuki işlem yapılmadan kapatılıyor
Güney Kore'de dün akşam sonuçlanan devlet başkanı seçimini kazanan Moon Jae-in, yemin ederek görevine başladı
Nijer İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jibi, ''ABD, Batı ülkeleri ve bir kısım Arap liderler, Mısır'da ikinci bir Türkiye ortaya çıkmaması için Arap baharına müdahale etti'' dedi
Afganistan'ın Herat vilayetinin Adraskan ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın geçtiği sırada patlaması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti
Tanzanyalı tarihçi Prof. Dr. Şerif, İngiliz sömürgecilerin ülkeyi terk ettiğinde geride zihinleri sömürülmüş bir halk bıraktığını söyledi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, FBI Direktörü James Comey'in görevine son verdiğini açıkladı
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'un ziyaretinde İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "ABD ile İsrail arasında güçlü bir ittifak var. İsrail ile ABD ordusu arasında da büyük bir ittifak var" dediği aktarıldı
Afrikalı uzmanlar, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrika'da izleyeceği politikanın, önceki Fransız liderlerden pek farklı olmayacağını düşünüyor
İhvan, İçişleri Bakanlığı'nın "terörist" oldukları gerekçesiyle öldürüldüğünü açıkladığı kişilerin, "savunmasız gençler" olduğunu ifade etti
Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı grupların kaçırdığı üniversite öğrencisi 7 aktivistin serbest bırakıldığı bildirildi
Açlık grevindeki Filistinli mahkumlarla alay eden sosyal medya paylaşımında bulunan Pizza Hut firması gelen boykot tehditleri üzerine özür diledi
ABD Başkanı Trump'a özel danışmanlık yapan Wall Street yatırımcısı ve milyarder Carl Icahn'a soruşturma açılması için talepte bulunuldu
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen'in yeğeni 27 yaşındaki Marion Marechal-Le Pen siyaseti bıraktığını açıkladı
Hollanda mahkemesi, nikaplı Müslüman kadına belediye tarafından verilen sosyal yardımın kesilmesini haklı buldu