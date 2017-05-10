12:11, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Basın Kartı Komisyonu'ndan 826 başvuruya onay





Basın Kartı Komisyonu, 682'si ilk kez, 144'ü sürekli basın kartı olmak üzere 826 başvuruya onay verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Basın Kartı Komisyonu, 682'si ilk kez, 144'ü sürekli basın kartı olmak üzere 826 başvuruyu onayladı. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, basın kartı ve sürekli basın kartı almaya hak kazananlar açıklandı. Ankara'da dün toplanan Basın Kartı Komisyonu, 682'si ilk kez, 144'ü sürekli basın kartı olmak üzere 826 başvuruya onay verdi. 945 dosyayı görüşen komisyon, 115 başvuruyu olumsuz değerlendirirken, 4 başvuruyu da iade etti. Başvuru sahipleri, komisyon kararlarını, "basinkartlari.byegm.gov.tr" internet sitesi ve e-devlet üzerinden sorgulayabilecek.

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