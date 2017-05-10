Osmanlı tarihi, medeniyeti ve mimarisi Latin Amerika'da anlatıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi koordinasyonunda Brezilya, Arjantin ve Şili'de gerçekleştirilen "Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti ile Osmanlı Mimarisi" konularındaki konferanslar ilgi gördü.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Fundaçao Santo Andre Üniversitesindeki konferansın ilk bölümünde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Onur Şimşek tarafından Orta Asya'dan Osmanlı dönemine özellikle Mimar Sinan'ın eserlerine kadar Türk mimarisi hakkında bilgi verildi.
Konferansın ikinci bölümünde ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli dekanı Prof. Dr. Mehmet Maksudoğlu, Osmanlı döneminden günümüze yansıyan bazı terimlerin yanlış kullanıldığını söyledi.
Osmanlı Devleti'nin "imparatorluk" ifadesini ne arşiv belgelerinde ne de kitaplarında kullandığını vurgulayan Maksudoğlu, devletin adının "Pek Yüce Osmanlı Devleti" anlamına gelen "Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye" olduğunu bildirdi. Maksudoğlu, Türkçe olarak kısaca "Osmanlı Devleti" denilmesi gerektiğine değindi.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Arjantin İslam Merkezi'ndeki konferansa ülkedeki Müslüman toplulukların ileri gelenleri de katıldı.
Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas ve Santiago Büyükelçisi Gökçen Kaya da konferanslara destek verdi.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Hamdi Arslan'ın koordinasyonunu sağladığı etkinlikler kapsamında ayrıca bu üniversite hakkında bilgiler verilerek, Arjantin'de Belgrano Üniversitesi, Şili'de Şili Üniversitesi ve Brezilya'da Fundaçao Santo Andre Üniversitesinin yetkilileriyle iş birliği görüşmeleri yapıldı.
Brezilya, Arjantin ve Şili'deki üniversitelerde düzenlenen "Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti ile Osmanlı Mimarisi" konferansları geniş katılımla gerçekleştirildi
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