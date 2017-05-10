Güney Kore'de yeni Devlet Başkanı Moon görevine başladı

Güney Kore'de dün akşam sonuçlanan devlet başkanı seçimini kazanan Moon Jae-in, yemin ederek görevine başladı.
Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin siyasi nüfuz skandalının ardından görevden azledilmesinden sonra yapılan seçimde oyların yüzde 41,08'ini alarak devlet başkanlığı koltuğuna oturan Moon'un, resmi sonuçların açıklanmasının hemen ardından bu sabah görevine başladığı bildirildi.
Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Moon Jae-in, 10 Mayıs saat 08.09 itibarıyla ülkenin 19. dönem devlet başkanı olarak resmen görevine başladı ve ilk kez başkomutan yetkisini kullandı." ifadeleri yer aldı.
Güney Kore'de eski devlet başkanı görevde olmadığından olağan koşullarda öngörülen bir aylık geçiş süresi uygulanmadı.
Moon'un sonuçların onaylanmasından dakikalar sonra Genelkurmay Başkanı Lee Sun-jin ile bir araya geldiği ve ilk güvenlik brifingini aldığı belirtildi.
Moon, sonuçların açıklanmasının ardından mecliste yaptığı konuşmada, son dönemde Kuzey Kore'nin nükleer ve füze denemeleri nedeniyle yaşanan uluslararası gerilimin giderilmesi konusunda diyalog arayışında olacağı sinyalini verdi.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon, "Ulusal güvenlik krizini çözmek için derhal harekete geçeceğim. Kore yarımadasında barış için her yere gidebilirim. Gerekirse hemen şimdi Washington'a uçabilirim, Pekin'e, Tokyo'ya gidebilirim. Uygun koşullar oluşursa Pyongyang'ı da ziyaret etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.
Moon'un Kuzey Kore konusundaki ılımlı tavrı, son dönemde Pyongyang yönetimini nükleer girişimlerinden vazgeçirmek için askeri müdahale ve diplomatik baskı dahil çeşitli seçenekleri gündeme getiren ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle tezat oluşturuyor.
Kore Savaşı sırasında Kuzey'den Güney'e iltica eden bir ailenin çocuğu olan Moon, 2003-2008 yıllarında Demokrat Partili Devlet Başkanı Roh Moo-hyun döneminde devlet başkanlığı genel sekreteri olarak görev yapmıştı.
Moon, görevini beş yıl sürdürecek.
Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin hakkındaki siyasi nüfuz skandalının ardından görevden azledilmesi, devlet başkanlığı seçiminin planlanan tarihten aylar önce yapılmasını gerektirmişti.
Ülke tarihinde azledilen ilk devlet başkanı olan Park, yakın dostu ve danışmanı aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden bağış adı altında rüşvet aldığı ve karşılığında muhataplarına menfaatler sağladığı iddiasıyla görevini kötüye kullanmakla suçlanmıştı.
Güney Kore parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve devlet başkanının yetkileri elinden alınmıştı. Ardından Anayasa Mahkemesi, 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti.
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Güney Kore'de dün akşam sonuçlanan devlet başkanı seçimini kazanan Moon Jae-in, yemin ederek görevine başladı
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