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12:52, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

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Belçika'da ayrımcılığa genelde yaptırım uygulanmıyor
Belçika'da ayrımcılığa genelde yaptırım uygulanmıyor

Federal Eşit Fırsatlar Merkezinin raporuna göre, Belçika'da ayrımcılığa ilişkin şikayet dosyalarının yüzde 76'sının hiçbir hukuki işlem yapılmadan kapatılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Belçika'da ayrımcılığa ilişkin şikayet dosyalarının yüzde 76'sının hiçbir hukuki işlem yapılmadan kapatıldığı ortaya çıktı.

Federal Eşit Fırsatlar Merkezinin raporuna göre, son beş yılda ayrımcılıkla ilgili yapılan 4 bin 517 başvurunun sadece yüzde 5,5'i hakkında cezai işlem uygulandı.

Belçika parlamentosu 2007 yılında ayrımcılığa karşı üç önemli yasayı yürürlüğe sokmuştu.

Belçika'da ayrımcılığa ilişkin yasal düzenlemeler, teoride Avrupa'daki birçok ülkeden daha fazla alanda koruma sağlıyor.

Ülkede cinsiyet, dini inanış, ırk, yaş, milliyet gibi 19 alanda ayrımcılığa karşı yasal düzenleme bulunuyor.

Öte yandan Eşit Fırsatlar Merkezinin raporunda, yasal düzenlemelerin sonuçsuz kaldığı, ayrımcılıkla mücadele alanında gelişme kaydedilmesi gerektiğine işaret edildi.



İlgili Konular Belçika Belçika'da ayrımcılık
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