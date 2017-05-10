12:52, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Belçika'da ayrımcılığa genelde yaptırım uygulanmıyor





Federal Eşit Fırsatlar Merkezinin raporuna göre, Belçika'da ayrımcılığa ilişkin şikayet dosyalarının yüzde 76'sının hiçbir hukuki işlem yapılmadan kapatılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Belçika'da ayrımcılığa ilişkin şikayet dosyalarının yüzde 76'sının hiçbir hukuki işlem yapılmadan kapatıldığı ortaya çıktı. Federal Eşit Fırsatlar Merkezinin raporuna göre, son beş yılda ayrımcılıkla ilgili yapılan 4 bin 517 başvurunun sadece yüzde 5,5'i hakkında cezai işlem uygulandı. Belçika parlamentosu 2007 yılında ayrımcılığa karşı üç önemli yasayı yürürlüğe sokmuştu. Belçika'da ayrımcılığa ilişkin yasal düzenlemeler, teoride Avrupa'daki birçok ülkeden daha fazla alanda koruma sağlıyor. Ülkede cinsiyet, dini inanış, ırk, yaş, milliyet gibi 19 alanda ayrımcılığa karşı yasal düzenleme bulunuyor. Öte yandan Eşit Fırsatlar Merkezinin raporunda, yasal düzenlemelerin sonuçsuz kaldığı, ayrımcılıkla mücadele alanında gelişme kaydedilmesi gerektiğine işaret edildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.