12:57, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Macron'dan 'aday' olmak isteyen Valls'e ret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Emmanuel Macron'un kurduğu Yürüyüş Hareketi'nden milletvekili adayı olacağını açıklayan eski Başbakan Manuel Valls'in talebi reddedildi.

Cumhurbaşkanı seçiminden sonra Cumhuriyet Yürüyüşü adını alan En Marche! (Yürüyüş) hareketinin aday belirleme komisyonunun başkanı Jean-Paul Delevoye, Europe 1 radyosunda katıldığı canlı yayında Valls'in adaylık isteğini değerlendirdi. Delevoye, Valls'in adaylığının Yürüyüş Hareketi için faydalı olmayacağını düşündüklerini kaydederek Valls'in adaylık şartlarını taşımadığını söyledi.

Valls dün katıldığı bir radyo programında, Macron'un Fransa için yeni bir siyasi kulvar açtığını ve bu yolun takip edilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Bir sosyalist olarak 30 yıllık siyasi geçmişini inkar etmeyeceğini fakat Macron'un başarılı olmasını istediğini belirten Valls, "Sosyalist Parti öldü. Artık geride kaldı. Genel seçimlerde Emmanuel Macron'un hareketinden aday olacağım ve tüm arkadaşlarımı beni izlemeye davet ediyorum." demişti.

Valls'in bu açıklamalarını Macron'un sözcüsü Benjamin Griveaux de "Adaylık başvurusunda bulunması gerekir. Hareketimizde kimseye ayrıcalık gösterilmeyecek, eski başbakan olsa bile" ifadeleriyle değerlendirmişti.