13:02, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Milli tank Altay gücüne güç kattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Otokar, Fırat Kalkanı Harekatı'nda edinilen tecrübelerden yola çıkarak yeni kabiliyetler kazandırılan Altay Asimetrik Harp Tankı'nı (ALTAY AHT) üretti.

Otokar, Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'ın barış destek operasyonları için asimetrik muharebe koşullarına uygun olarak geliştirilen Altay Asimetrik Harp Tankı'nı (ALTAY AHT) 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında (IDEF 2017) sergiliyor.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç yaptığı açıklamada, "Hem Fırat Kalkanı Harekatı'ndan elde edilen tecrübelerden yola çıkarak hem de Altay'ın seri imalatındaki iddiamızı güçlendirmek adına yeni bir versiyon üzerinde çalıştık ve tankın farklı bir tipi olan Asimetrik Harp Tankı'nı geliştirdik." dedi.

Görgüç, "Altay, Türkiye'nin iyi bir ürünü ve ihraç pazarlarında da başarılı olacak. Tank filolarını yenileştirmek isteyen ordular için kuvvetli bir ürün ve alternatif olacak diye değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.