13:21, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Çavuşoğlu: YPG'ye verilen her silah Türkiye için tehdittir

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Kürt unsurlarını teçhizatlandırmak üzere Savunma Bakanlığını yetkilendirmesine ilişkin, "YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır ve bunların eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık." ifadelerini kullandı.

YPG'lilerin ve Arapların ayrılması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Rakka'ya Arapların girmesinde fayda var. Buraya ilave takviye ılımlı güçler yapılabilir. Rakka yüzde 99 oranda Sunni Arap bir şehir" dedi.

Suriye içindeki şehirlerin geleceğinin iyi planlanması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyorsak özellikle Irak'ta yaptığımız hatalardan ders alarak yanlış adım atmamamız lazım.

YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır ve bunların eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık.

Bizim bu konulardaki düşüncemizi ABD yönetimi çok iyi biliyor. Bu konuları ABD ziyareti sırasında Cumhurbaşkanımız ve Trump görüşecektir. Tüm düşüncelerimizi gerekçeleriyle beraber anlatacaktır. Cumhurbaşkanımız gündeme getirecektir."