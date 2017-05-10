Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriye'deki iç savaş ve DEAŞ'ın işgali sonrası göç etmek zorunda kalan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere dönmeye devam ediyor.
Ülkelerine dönmek isteyen, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 Suriyeli, işlemlerinin ardından Öncüpınar Konaklama Merkezi'nde hazır bekletilen minibüslerle ülkelerine gönderildi.
Öte yandan çeşitli malzeme taşıyan ticari araçlar nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandı.
Yoğunluk nedeniyle sınır kapısı önündeki araç kuyruğunun yaklaşık bir kilometreyi geçtiği görüldü.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.
Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisi alanında mevcut işbirliklerini daha ileri noktaya taşıyacak sözleşme, niyet beyanı ve mutabakat muhtırasına imza atıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "ABD kapalı kapılar ardında artık politika üretmiyor Güneydoğu ile ilgili. Çok açık, çok net, Türkiye'yi bölme teşebbüsünde bulunan PKK'ya ve PYD'ye destek veriyor." dedi.
Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah S'nin üniversite ile ilişiği kesildi
Başbakan Yıldırım, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı kararı alması ile ilgili olarak, "PKK'ya doğrudan ya da dolaylı yardım girişimlerini bizim kabul etmemiz mümkün değildir" dedi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 128 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 50 kişiden oluşan Suriyeli kafile, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerdeki evlerine dönüyor
CHP'de parti sözcülüğü görevine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan getirildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye ağır silah verme kararına ilişkin açıklamasında, "YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır ve bunların eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir" dedi
Ankara'da, FETÖ soruşturması kapsamında aranan, kaçmak isterken ayağından vurularak yakalanan eski emniyet müdürü Arif Aygün tutuklandı
Basın Kartı Komisyonu, 682'si ilk kez, 144'ü sürekli basın kartı olmak üzere 826 başvuruya onay verdi
Danıştay Başkanı Güngör, "16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir" dedi
FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında örgütün MİT, TSK, EGM ve bakanlıklardan sorumlu yöneticilerinin de bulunduğu 53 kişinin yakalanması için 17 ilde operasyon başlatıldı
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ABD'nin YPG'ye silah yardımı için "Kabul edilemez" dedi.
2'si Diyarbakır'da ve 1'i Adıyaman'da olmak üzere petrol işlemi için gerekli 3 sahanın kamulaştırılmasına karar verildi
İslam'da mübarek kabul edilen gecelerden ve Ramazan ayının gelişinin habercisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat kandili, bu akşam idrak edilecek