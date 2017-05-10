14:14, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

'Selimiye Kışlası' iddianamesi hazır





FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 128 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar'daki yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin biri sivil, 127'si asker olmak üzere 54'ü tutuklu toplam 128 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıklar hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''kasten yaralama'', ''terör örgütüne üye olma'' ve ''kamu malına zarar verme'' gibi çeşitli suçlardan hapis cezası istendi.

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