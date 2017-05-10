'Selimiye Kışlası' iddianamesi hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar'daki yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin biri sivil, 127'si asker olmak üzere 54'ü tutuklu toplam 128 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, sanıklar hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''kasten öldürmeye teşebbüs'', ''kasten yaralama'', ''terör örgütüne üye olma'' ve ''kamu malına zarar verme'' gibi çeşitli suçlardan hapis cezası istendi.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.
Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisi alanında mevcut işbirliklerini daha ileri noktaya taşıyacak sözleşme, niyet beyanı ve mutabakat muhtırasına imza atıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "ABD kapalı kapılar ardında artık politika üretmiyor Güneydoğu ile ilgili. Çok açık, çok net, Türkiye'yi bölme teşebbüsünde bulunan PKK'ya ve PYD'ye destek veriyor." dedi.
Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah S'nin üniversite ile ilişiği kesildi
Başbakan Yıldırım, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı kararı alması ile ilgili olarak, "PKK'ya doğrudan ya da dolaylı yardım girişimlerini bizim kabul etmemiz mümkün değildir" dedi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 128 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 50 kişiden oluşan Suriyeli kafile, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerdeki evlerine dönüyor
CHP'de parti sözcülüğü görevine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan getirildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye ağır silah verme kararına ilişkin açıklamasında, "YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır ve bunların eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir" dedi
Ankara'da, FETÖ soruşturması kapsamında aranan, kaçmak isterken ayağından vurularak yakalanan eski emniyet müdürü Arif Aygün tutuklandı
Basın Kartı Komisyonu, 682'si ilk kez, 144'ü sürekli basın kartı olmak üzere 826 başvuruya onay verdi
Danıştay Başkanı Güngör, "16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir" dedi
FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında örgütün MİT, TSK, EGM ve bakanlıklardan sorumlu yöneticilerinin de bulunduğu 53 kişinin yakalanması için 17 ilde operasyon başlatıldı
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ABD'nin YPG'ye silah yardımı için "Kabul edilemez" dedi.
2'si Diyarbakır'da ve 1'i Adıyaman'da olmak üzere petrol işlemi için gerekli 3 sahanın kamulaştırılmasına karar verildi
İslam'da mübarek kabul edilen gecelerden ve Ramazan ayının gelişinin habercisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat kandili, bu akşam idrak edilecek