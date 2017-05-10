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Eğitim
Güncelleme: 14:40, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

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Afganistan'da Türkiye Burslarına rekor başvuru
Afganistan'da Türkiye Burslarına rekor başvuru

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Yusuf, Afganistan'da bu yıl Türkiye Burslarına yaklaşık 10 bin öğrencinin başvurduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf verdiği demeçte, bu sene de Türkiye burslarına başvuran ülkelerin başında Afganistan'ın geldiğini söyledi.

Afganistan'da bu yıl Türkiye Burslarına başvuran yaklaşık 10 bin öğrenciden 6 bininin lisans, diğerlerinin yüksek lisans ve doktora düzeyinde başvuru yaptığını ifade eden Yusuf değerlendirmelerin ardından yaklaşık 470 öğrencinin başkent Kabil ve ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'te mülakata çağrıldığını belirtti.

Yusuf, böylece 2016 yılında 10 binin altında olan başvuru sayısının 2017 yılında 10 bine ulaşarak diğer ülkelere göre rekor kırdığını kaydetti.

Dünyanın başka bölgelerinde olduğu gibi Afganistan'da da öğrenci seçerken etnik ayrımcılık yapmadıklarını vurgulayan Yusuf, ''Bizim için önemli olan nitelikli ve başarılı insanları seçmek, onları Afganistan'a kazandırmak.'' dedi.

''TÜRKİYE'DE EĞİTİM KALİTESİ YÜKSEK'' 

Türkiye Burslarına başvuran öğrencilerden Muhammed Muradi ise Türkiye'de eğitim kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Başka ülkelerde eğitim alıp geri dönen öğrencilerle konuşuyoruz. Hiçbiri Türkiye'den mezun olanlar kadar memnun değil. Türkiye'de eğitimin yanı sıra öğrencilere çok iyi hizmet verildiğini de biliyoruz." diye konuştu. 



İlgili Konular Afganistan Türkiye Bursları YTB
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