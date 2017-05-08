14:39, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Pentagon'dan "YPG'ye silah" açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin YPG'ye ağır silah vermesiyle ilgili "Türkiye'nin endişesini çözmeye çalışacağız. Güvenlik için Türkiye ile yakın çalışacağız" şeklinde konuştu.

Litvanya ziyareti sırasında konuşan ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Güney sınırında güvenliği sağlamak için Türkiye ile çok yakın çalışacağız. Orası Avrupa'nın da güney sınırı ve yakın işbirliği içerisinde olacağız" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump’ın, PKK’nın Suriye kolu PYD’ye silah verilmesi talimatını önceki gün imzaladığını açıklamıştı.

Pentagon Sözcüsü Dana White yaptığı yazılı açıklamada, “Dün Başkan (Trump), DEAŞ karşısında Rakka’da açık bir zafer kazanmak için, gerekli görüldüğünde Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) Kürt unsurlarını teçhizatlandırmak üzere Savunma Bakanlığını yetkilendirdi.” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da , YPG'ye verilen silahların PKK'nın eline geçtiğini ve Türkiye için tehdit olduğunu söylemişti.