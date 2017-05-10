14:58, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

Yıldırım'dan ABD'nin PYD'ye silah yardımına net tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'ndan basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı kararı alması ile ilgili olarak, "PKK'ya doğrudan ya da dolaylı yardım girişimlerini bizim kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BU KONUDAKİ DURUMU ÇOK NET"

Türkiye'nin bu konudaki durumunun çok net olduğunu belirten Yıldırım, "Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Nedir? Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Bir terör örgütü kullanarak başka terör örgütü yok edilemez. Sonra o terör örgütü de sizin başınıza bela olur. Bunu Amerika çok iyi şekilde bilmektedir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, "Türkiye'nin PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetinin en üst düzeyde dikkate alınması için hala Amerikan yönetiminin elinde imkanlar olduğunu düşünüyoruz. Eğer aksi bir karar alırsa, bunun doğuracağı sonuçlar sadece Türkiye'yi bağlamaz, aynı zamanda Amerika için de olumsuz bir netice ortaya koyacaktır." dedi.

Başbakan Yıldırım, basın toplantısının ardından özel uçak "ANA" ile saat 14.50'de İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket etti.

Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer ilgililer uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül de İngiltere'ye gitti.

Somali Konferansı'na katılmak üzere İngiltere'ye giden Başbakan Yıldırım, burada resmi temaslarda bulunacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek Yıldırım, konferansa katılan diğer ülkelerin devlet başkanları ve başbakanlarının yanı sıra İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşları, iş dünyası ve medya organlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.