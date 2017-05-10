Yıldırım'dan ABD'nin PYD'ye silah yardımına net tepki

Başbakan Binali Yıldırım, "Somali" konulu yüksek düzeyli konferansa katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'ndan basın toplantısı düzenledi.
Yıldırım, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı kararı alması ile ilgili olarak, "PKK'ya doğrudan ya da dolaylı yardım girişimlerini bizim kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin bu konudaki durumunun çok net olduğunu belirten Yıldırım, "Düşüncesinde herhangi bir kafa karışıklığı yoktur. Nedir? Türkiye bölgede PKK'nın bir başka terör örgütü DEAŞ'a karşı kullanılmasına karşıdır. Bunu net bir şekilde muhataplarımıza söyledik. Bir terör örgütü kullanarak başka terör örgütü yok edilemez. Sonra o terör örgütü de sizin başınıza bela olur. Bunu Amerika çok iyi şekilde bilmektedir." şeklinde konuştu.
Yıldırım, "Türkiye'nin PKK terör örgütü konusundaki hassasiyetinin en üst düzeyde dikkate alınması için hala Amerikan yönetiminin elinde imkanlar olduğunu düşünüyoruz. Eğer aksi bir karar alırsa, bunun doğuracağı sonuçlar sadece Türkiye'yi bağlamaz, aynı zamanda Amerika için de olumsuz bir netice ortaya koyacaktır." dedi.
Başbakan Yıldırım, basın toplantısının ardından özel uçak "ANA" ile saat 14.50'de İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket etti.
Yıldırım'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer ilgililer uğurladı.
Başbakan Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül de İngiltere'ye gitti.
Somali Konferansı'na katılmak üzere İngiltere'ye giden Başbakan Yıldırım, burada resmi temaslarda bulunacak.
İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek Yıldırım, konferansa katılan diğer ülkelerin devlet başkanları ve başbakanlarının yanı sıra İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşları, iş dünyası ve medya organlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.
Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisi alanında mevcut işbirliklerini daha ileri noktaya taşıyacak sözleşme, niyet beyanı ve mutabakat muhtırasına imza atıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "ABD kapalı kapılar ardında artık politika üretmiyor Güneydoğu ile ilgili. Çok açık, çok net, Türkiye'yi bölme teşebbüsünde bulunan PKK'ya ve PYD'ye destek veriyor." dedi.
Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katil zanlısı Nurullah S'nin üniversite ile ilişiği kesildi
Başbakan Yıldırım, ABD'nin PKK/PYD'ye silah yardımı kararı alması ile ilgili olarak, "PKK'ya doğrudan ya da dolaylı yardım girişimlerini bizim kabul etmemiz mümkün değildir" dedi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 128 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 50 kişiden oluşan Suriyeli kafile, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerdeki evlerine dönüyor
CHP'de parti sözcülüğü görevine Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan getirildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye ağır silah verme kararına ilişkin açıklamasında, "YPG ve PKK ikisi de terör örgütüdür, hiçbir farkı yoktur. Sadece adı farklıdır ve bunların eline geçen her silah, Türkiye'ye yönelik bir tehdittir" dedi
Ankara'da, FETÖ soruşturması kapsamında aranan, kaçmak isterken ayağından vurularak yakalanan eski emniyet müdürü Arif Aygün tutuklandı
Basın Kartı Komisyonu, 682'si ilk kez, 144'ü sürekli basın kartı olmak üzere 826 başvuruya onay verdi
Danıştay Başkanı Güngör, "16 Nisan 2017 tarihinde halk oylamasına sunulan ve kabul edilen değişiklikle Anayasamızda var olan kuvvetler ayrılığı ilkesi daha da belirgin hale getirilmiştir" dedi
FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında örgütün MİT, TSK, EGM ve bakanlıklardan sorumlu yöneticilerinin de bulunduğu 53 kişinin yakalanması için 17 ilde operasyon başlatıldı
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ABD'nin YPG'ye silah yardımı için "Kabul edilemez" dedi.
2'si Diyarbakır'da ve 1'i Adıyaman'da olmak üzere petrol işlemi için gerekli 3 sahanın kamulaştırılmasına karar verildi
İslam'da mübarek kabul edilen gecelerden ve Ramazan ayının gelişinin habercisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi olan Berat kandili, bu akşam idrak edilecek